Массированная атака "шахедов": где есть угроза обстрела (ОБНОВЛЕНО)

Россия атакует Украину ударными дронами. В Киеве и ряде областей — воздушная тревога.

По данным Воздушных сил ВС Украины по состоянию на 23:38 вражеские дроны держали следующий курс:

БПЛА на Черниговщине, курс – южный или юго-западный;

БпЛА в Харьковской области, курс — западный или северо- или юго-западный;

БПЛА в Полтавской области, курс — южный, западный или юго-западный;

БПЛА на востоке Киевщины, курс – западный;

БпЛА в Днепропетровской области, курс — южный или северный;

БпЛА на севере Херсона и востоке Николаевщины, курс — северо-западный;

БПЛА с ТОТ на Днепропетровщину (Никопольский р-н);

БпЛА на юге и востоке Кировоградской области, курс — западный/северо-западный;

БпЛА на юге Черкасской области, курс – северный.

По состоянию на 23:44 в воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве страны находится несколько десятков вражеских ударных БПЛА.

"Основная масса в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровщине. Находитесь в укрытиях к отбою!", — говорится в сообщении.

По состоянию на 23:48 известно, что БПЛА двигаются в направлении областных центров – Киев, Днепр, Полтава, Черкассы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко предупредил:

"Сложная ночь, много работы у защитников неба. Берегите себя".

Военный аналитик, инженер и специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что давно не видел столько "шахедов" в небе.

По состоянию на 00:09 в Воздушных силах сообщили о движении дронов в направлении Киева, Сум, Харькова, Днепра.

В КГГА предупредили, что из-за массированной атаки вражеских БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением.

В КГВА предупредили, что из-за массированной атаки вражеских БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением.




