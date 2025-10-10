Массированная атака "шахедов": где есть угроза обстрела (ОБНОВЛЕНО)

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россия атакует Украину ударными дронами. В Киеве и ряде областей — воздушная тревога.
По данным Воздушных сил ВС Украины по состоянию на 23:38 вражеские дроны держали следующий курс:
БПЛА на Черниговщине, курс – южный или юго-западный;
БпЛА в Харьковской области, курс — западный или северо- или юго-западный;
БПЛА в Полтавской области, курс — южный, западный или юго-западный;
БПЛА на востоке Киевщины, курс – западный;
БпЛА в Днепропетровской области, курс — южный или северный;
БпЛА на севере Херсона и востоке Николаевщины, курс — северо-западный;
БПЛА с ТОТ на Днепропетровщину (Никопольский р-н);
БпЛА на юге и востоке Кировоградской области, курс — западный/северо-западный;
БпЛА на юге Черкасской области, курс – северный.
По состоянию на 23:44 в воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве страны находится несколько десятков вражеских ударных БПЛА.
По состоянию на 23:48 известно, что БПЛА двигаются в направлении областных центров – Киев, Днепр, Полтава, Черкассы.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко предупредил:
Военный аналитик, инженер и специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что давно не видел столько "шахедов" в небе.
По состоянию на 00:09 в Воздушных силах сообщили о движении дронов в направлении Киева, Сум, Харькова, Днепра.
В КГГА предупредили, что из-за массированной атаки вражеских БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением.
