Зеленський попередив росіян: що готує Україна

Україна завдає ударів у відповідь по території Росії. Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що росіяни також будуть сидіти у темряві, якщо Росія битиме по українських енергооб'єктах.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У вечірньому зверненні Зеленський розповів, що сьогодні обговорили з військовим командуванням застосування української далекобійної зброї. За його словами, завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Зеленський переконаний, що чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше можна буде досягти миру.

“Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше — ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано”, — зазначив Зеленський.

За словами президента, українську влучність уже видно, має бути більше.

“Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів. І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія”, — резюмував Зеленський.

