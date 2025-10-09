Зеленський попередив росіян: що готує Україна

Рубрики
Україна завдає ударів у відповідь по території Росії. Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що росіяни також будуть сидіти у темряві, якщо Росія битиме по українських енергооб'єктах.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
У вечірньому зверненні Зеленський розповів, що сьогодні обговорили з військовим командуванням застосування української далекобійної зброї. За його словами, завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Зеленський переконаний, що чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше можна буде досягти миру.
За словами президента, українську влучність уже видно, має бути більше.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада запевняє про неможливість виборів під час війни. Однак допускають голосування, якщо буде перемир'я. При цьому народні депутати наголошують, що вибори проводяться за Конституцією, а не “сигналом від президента”.