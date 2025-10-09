Зеленский предупредил россиян: что готовит Украина

Рубрики
Украина наносит ответные удары по территории России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что россияне также будут сидеть во тьме, если Россия будет бить по украинским энергообъектам.
Владимир Зеленский.
В вечернем обращении Зеленский рассказал, что сегодня обсудили с военным командованием применение украинского дальнобойного оружия. По его словам, задача сейчас – быть более активными во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России. Зеленский убежден, что чем результативнее Украина будет в дальнобойности, тем быстрее можно будет достичь мира.
По словам президента, украинская точность уже видна, должно быть больше.
