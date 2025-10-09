Зеленский предупредил россиян: что готовит Украина

Украина наносит ответные удары по территории России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что россияне также будут сидеть во тьме, если Россия будет бить по украинским энергообъектам.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В вечернем обращении Зеленский рассказал, что сегодня обсудили с военным командованием применение украинского дальнобойного оружия. По его словам, задача сейчас – быть более активными во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России. Зеленский убежден, что чем результативнее Украина будет в дальнобойности, тем быстрее можно будет достичь мира.

"Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее — мы постоянно для этого работаем и уже предоставили много разных возможностей именно для производства, необходимые финансы, всю необходимую поддержку. Надо также ощутимо масштабировать применение. Есть четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано", — отметил Зеленский.

По словам президента, украинская точность уже видна, должно быть больше.

"Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Безусловно, миру. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия", — резюмировал Зеленский.

