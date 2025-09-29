logo_ukra

Масована атака Росії по Україні: стало відомо, хто допомагав окупантам
commentss НОВИНИ Всі новини

Масована атака Росії по Україні: стало відомо, хто допомагав окупантам

СБУ затримала коригувальника фсб, який наводив комбіновані атаки окупантів по військових заводах на заході України

29 вересня 2025, 17:43
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Хмельниччині. Зловмисник збирав координати місцевих військових об’єктів та оборонних заводів, по яких ворог готував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

Як встановило розслідування, агентом фсб виявився місцевий різноробочий. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Для збору розвідданих фігурант випитував "потрібну" інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, та позначав їхні координати на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували підривну діяльність агента і затримали його "на гарячому", коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної "цілі".

Масована атака Росії по Україні: стало відомо, хто допомагав окупантам - фото 2

При обшуках у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія знов готується до нового ракетно-дронового удару.                                                                                                        



