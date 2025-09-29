Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Хмельниччині. Зловмисник збирав координати місцевих військових об’єктів та оборонних заводів, по яких ворог готував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

Масована атака Росії по Україні: стало відомо, хто допомагав окупантам

Як встановило розслідування, агентом фсб виявився місцевий різноробочий. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Для збору розвідданих фігурант випитував "потрібну" інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, та позначав їхні координати на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували підривну діяльність агента і затримали його "на гарячому", коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної "цілі".

При обшуках у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

