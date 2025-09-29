Російські окупанти після масованого удару по Україні у ніч на 28 вересня знову готуються до нових атак по Україні, із застосуванням крилатих ракет.

Росія готується до нового масованого удару

Так, за даними моніторингового каналу Tracking протягом цієї ночі 4 борти Ту-95МС повернулися на Далекий Схід Росії на авіабазу "Українка":

2 борти з авіабази "Енгельс-2", ймовірно вже споряджені крилатими ракетами;

2 борти з авіабази "Оленья", не споряджені ракетами.

Зазначається, що увечері 28.09 здійснено переліт ще одного борту Ту-95МС з авіабази "Дягилево" на "Енгельс-2".

Можливо теж на зарядку Х-101, припускають монітори.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в ніч проти 28 вересня російська армія завдала масованого удару по Києву. За попередніми даними, загинули щонайменше четверо людей, ще 27 отримали поранення. Серед жертв одна дитина. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичні заклади та інші об’єкти інфраструктури більш ніж у 20 локаціях столиці.

Перші повідомлення про обстріл Києва стосувалися двох поранених у Солом’янському та Святошинському районах, одного з них ушпиталили. Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, а поранених до 27.

"За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки", — повідомив Ткаченко. У Солом’янському районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. На третьому та четвертому поверхах спалахнула пожежа, яка спричинила часткове руйнування. З-під завалів рятувальники деблокували тіло 12-річної дівчинки. Також вдалося врятувати трьох людей, ще одна особа дістала поранення. Крім того, у будівлі Інституту кардіології знайшли тіла двох загиблих. Згодом також знайшли тіло четвертого загиблого у Києві.