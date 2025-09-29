Российские оккупанты после массированного удара по Украине в ночь на 28 сентября снова готовятся к новым атакам по Украине, с применением крылатых ракет.

Россия готовится к новому массированному удару

Так, по данным мониторингового канала Tracking, в течение этой ночи 4 борта Ту-95МС вернулись на Дальний Восток России на авиабазу "Украинка":

2 борта с авиабазы "Энгельс-2", вероятно уже снаряженные крылатыми ракетами;

2 борта с авиабазы "Оленья", не снаряженные ракетами.

Отмечается, что вечером 28.09 совершен перелет еще одного борта Ту-95МС с авиабазы "Дягилево" на "Энгельс-2".

Возможно тоже на зарядку Х-101, предполагают мониторы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 28 сентября российская армия нанесла массированный удар по Киеву. По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 27 получили ранения. Среди жертв один ребенок. В результате атаки повреждены жилые дома, медицинские учреждения и другие объекты инфраструктуры более чем в 20 локациях столицы.

Первые сообщения об обстреле Киева касались двух раненых в Соломенском и Святошинском районах, одного из них госпитализировали. Впоследствии начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших в Киеве выросло до четырех, а раненых до 27 человек.

"По оперативной информации, на одной из локаций обнаружено тело погибшего. В настоящее время известно о 4 жертвах российской атаки", — сообщил Ткаченко. В Соломенском районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. На третьем и четвертом этажах вспыхнул пожар, повлекший частичное разрушение. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 12-летней девочки. Также удалось спасти трех человек, еще один человек получил ранения. Кроме того, в здании Института кардиологии обнаружили тела двух погибших. Впоследствии также обнаружили тело четвертого погибшего в Киеве.