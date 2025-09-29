Массированная атака России по Украине: стало известно, кто помогал оккупантам

Служба безопасности задержала еще одного российского агента в Хмельницкой области. Злоумышленник собирал координаты местных военных и оборонных заводов, по которым враг готовил комбинированные атаки дронами и ракетным вооружением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Как установило расследование, агентом ФСБ оказался местный разнорабочий. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах.

Для сбора разведданных фигурант выспрашивал "нужную" информацию во время бытовых разговоров со знакомыми.

Затем он проводил разведку на местности, фотографируя потенциальные объекты, и обозначал их координаты на гугл-картах.

Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали подрывную деятельность агента и задержали его "с поличным", когда он пытался снять видео вблизи потенциальной "цели".

При обыске у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Хмельницкой области совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

