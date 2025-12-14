Масована атака по рф та Криму: деталі палаючої ночі

У нічний час Крим зазнав масштабної атаки безпілотників, яка триває понад годину. Вибухи пролунали одразу в кількох населених пунктах і районах півострова, зокрема у Феодосії, Севастополі, Сімферополі, Гвардійському, а також у Сімферопольському, Джанкойському та Сакському районах.

Українська атака по Криму та росіі

За попередньою інформацією, у Феодосії під удар міг потрапити об’єкт паливної інфраструктури — ймовірно, нафтобаза. У Сімферополі повідомляють про масштабну пожежу в районі електростанції, де після вибухів спостерігалося сильне загоряння. Офіційна влада РФ традиційно заявляє про роботу протиповітряної оборони, водночас мешканці публікують відео з вибухами та пожежею.

Паралельно з ударами по тимчасово окупованому Криму повідомляється про серію атак безпілотників по території Росії. За інформацією з відкритих джерел і повідомлень у соцмережах, дрони атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області, Смоленську ГРЕС, а також два нафтопереробні заводи — у Ярославлі та Краснодарському краї.

Наслідки ударів уточнюються. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі перебої в роботі енергетичної й паливної інфраструктури наразі перевіряється. Офіційних підтверджень від російської сторони щодо всіх об’єктів поки немає.

