Масована атака по рф та Криму: деталі палаючої ночі
Масована атака по рф та Криму: деталі палаючої ночі

У ніч на сьогодні Крим та низка регіонів Росії зазнали масованої атаки безпілотників — вибухи та пожежі фіксувалися на військових і енергетичних об’єктах

14 грудня 2025, 02:33
Автор:
Ткачова Марія

У нічний час Крим зазнав масштабної атаки безпілотників, яка триває понад годину. Вибухи пролунали одразу в кількох населених пунктах і районах півострова, зокрема у Феодосії, Севастополі, Сімферополі, Гвардійському, а також у Сімферопольському, Джанкойському та Сакському районах.

Масована атака по рф та Криму: деталі палаючої ночі

Українська атака по Криму та росіі

За попередньою інформацією, у Феодосії під удар міг потрапити об’єкт паливної інфраструктури — ймовірно, нафтобаза. У Сімферополі повідомляють про масштабну пожежу в районі електростанції, де після вибухів спостерігалося сильне загоряння. Офіційна влада РФ традиційно заявляє про роботу протиповітряної оборони, водночас мешканці публікують відео з вибухами та пожежею.

Паралельно з ударами по тимчасово окупованому Криму повідомляється про серію атак безпілотників по території Росії. За інформацією з відкритих джерел і повідомлень у соцмережах, дрони атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області, Смоленську ГРЕС, а також два нафтопереробні заводи — у Ярославлі та Краснодарському краї.

Наслідки ударів уточнюються. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі перебої в роботі енергетичної й паливної інфраструктури наразі перевіряється. Офіційних підтверджень від російської сторони щодо всіх об’єктів поки немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Куп’янську зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупаційних військ проти цивільного населення. Про це повідомила районна військова адміністрація після проведення евакуаційних заходів у центральній частині міста.



Джерело: https://t.me/nvua_official/153618
