Массированная атака по России и Крыму: детали пылающей ночи
НОВОСТИ

Массированная атака по России и Крыму: детали пылающей ночи

В ночь на сегодня Крым и ряд регионов России подверглись массированной атаке беспилотников — взрывы и пожары фиксировались на военных и энергетических объектах

14 декабря 2025, 02:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночное время Крым подвергся масштабной атаке беспилотников, которая длится более часа. Взрывы прогремели сразу в нескольких населенных пунктах и районах полуострова, в частности в Феодосии, Севастополе, Симферополе, Гвардейском, а также в Симферопольском, Джанкойском и Сакском районах.

Массированная атака по России и Крыму: детали пылающей ночи

Украинская атака по Крыму и России

По предварительной информации, в Феодосии под удар мог попасть объект топливной инфраструктуры – вероятно, нефтебаза. В Симферополе сообщают о масштабном пожаре в районе электростанции, где после взрывов наблюдалось сильное возгорание. Официальные власти РФ традиционно заявляют о работе противовоздушной обороны, в то же время жители публикуют видео с взрывами и пожаром.

Параллельно с ударами по временно оккупированному Крыму сообщается о серии атак беспилотников по территории России. По информации из открытых источников и сообщений в соцсетях, дроны атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области, Смоленске ГРЭС, а также два нефтеперерабатывающих завода — в Ярославле и Краснодарском крае.

Последствия ушибов уточняются. Информация о масштабах повреждений и возможных перебоях в работе энергетической и топливной инфраструктуры проверяется. Официальных подтверждений от российской стороны по всем объектам пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Купянске зафиксировано очередное военное преступление российских оккупационных войск против гражданского населения. Об этом сообщила районная военная администрация после эвакуационных мероприятий в центральной части города.



Источник: https://t.me/nvua_official/153618
Новости

