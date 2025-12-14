Массированная атака по России и Крыму: детали пылающей ночи

В ночное время Крым подвергся масштабной атаке беспилотников, которая длится более часа. Взрывы прогремели сразу в нескольких населенных пунктах и районах полуострова, в частности в Феодосии, Севастополе, Симферополе, Гвардейском, а также в Симферопольском, Джанкойском и Сакском районах.

Украинская атака по Крыму и России

По предварительной информации, в Феодосии под удар мог попасть объект топливной инфраструктуры – вероятно, нефтебаза. В Симферополе сообщают о масштабном пожаре в районе электростанции, где после взрывов наблюдалось сильное возгорание. Официальные власти РФ традиционно заявляют о работе противовоздушной обороны, в то же время жители публикуют видео с взрывами и пожаром.

Параллельно с ударами по временно оккупированному Крыму сообщается о серии атак беспилотников по территории России. По информации из открытых источников и сообщений в соцсетях, дроны атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области, Смоленске ГРЭС, а также два нефтеперерабатывающих завода — в Ярославле и Краснодарском крае.

Последствия ушибов уточняются. Информация о масштабах повреждений и возможных перебоях в работе энергетической и топливной инфраструктуры проверяется. Официальных подтверждений от российской стороны по всем объектам пока нет.

