Масована атака на Київ: стало відомо, хто допоміг окупантам влучити по цілях

Контррозвідники Служби безпеки України провели блискавичну операцію та затримали ворожого поплічника, який допомагав окупантам під час масованого комбінованого обстрілу Києва в ніч на 24 травня. Спецслужбовці схопили фігуранта безпосередньо під час виконання чергового злочинного завдання.

Наслідки обстрілу Києва. Фото з відкритих джерел

Зловмисник вийшов на локацію наступного дня після повітряного удару, щоб зафіксувати руйнування біля будівлі Міністерства оборони та перевірити результати влучань.

"Зібрані дані агент планував у режимі реального часу передати куратору з РФ для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту", — повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі з'ясували, що на ворожу спецслужбу погодився працювати 18-річний житель столиці. Молодик став інструментом у руках агресора через банальне бажання швидко заробити, продивляючись пропозиції у тематичних групах месенджера Telegram. Перед масштабною атакою куратори дали йому тестове доручення у передмісті для перевірки надійності.

"Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на гугл-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ", — зазначили у відомстві, додавши, що лише після цього хлопцю довірили фіксацію наслідків обстрілу самого Києва.

Служба безпеки заздалегідь задокументувала всі дії підозрюваного. Його затримали безпосередньо біля оборонного об'єкта, коли він намагався оцінити пошкодження споруди.

"На місці події у затриманого вилучено смартфон із підготовленими агентурними звітами з детальним описом наслідків обстрілу", — наголосили правоохоронці.

Службовці Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва міської прокуратури вже оголосили затриманому підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Суд обрав юнакові запобіжний захід, відправивши його у СІЗО. Тепер за співпрацю з ворогом під час війни йому загрожує максимальне покарання — довічне позбавлення волі із вилученням усього майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в МЗС РФ пообіцяли систематично бити по столиці, нібито як відплата за Старобільськ.