Масована атака на Київ: стало відомо, хто допоміг окупантам влучити по цілях

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Контррозвідники Служби безпеки України провели блискавичну операцію та затримали ворожого поплічника, який допомагав окупантам під час масованого комбінованого обстрілу Києва в ніч на 24 травня. Спецслужбовці схопили фігуранта безпосередньо під час виконання чергового злочинного завдання.
Наслідки обстрілу Києва. Фото з відкритих джерел
Зловмисник вийшов на локацію наступного дня після повітряного удару, щоб зафіксувати руйнування біля будівлі Міністерства оборони та перевірити результати влучань.
Слідчі з'ясували, що на ворожу спецслужбу погодився працювати 18-річний житель столиці. Молодик став інструментом у руках агресора через банальне бажання швидко заробити, продивляючись пропозиції у тематичних групах месенджера Telegram. Перед масштабною атакою куратори дали йому тестове доручення у передмісті для перевірки надійності.
Служба безпеки заздалегідь задокументувала всі дії підозрюваного. Його затримали безпосередньо біля оборонного об'єкта, коли він намагався оцінити пошкодження споруди.
Службовці Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва міської прокуратури вже оголосили затриманому підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Суд обрав юнакові запобіжний захід, відправивши його у СІЗО. Тепер за співпрацю з ворогом під час війни йому загрожує максимальне покарання — довічне позбавлення волі із вилученням усього майна.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в МЗС РФ пообіцяли систематично бити по столиці, нібито як відплата за Старобільськ.