Главная Новости Общество Война с Россией Массированная атака на Киев: стало известно, кто помог оккупантам попасть по целям
Массированная атака на Киев: стало известно, кто помог оккупантам попасть по целям

Предателем оказался 18-летний киевлянин: задержан молодой человек, который фиксировал последствия ударов по объектам Минобороны

25 мая 2026, 19:16
Недилько Ксения

Контрразведчики Службы безопасности Украины провели молниеносную операцию и задержали вражеского приспешника, который помогал оккупантам во время массированного комбинированного обстрела Киева в ночь на 24 мая. Спецслужащие схватили фигуранта непосредственно во время выполнения очередного преступного задания.

Последствия обстрела Киева. Фото из открытых источников

Злоумышленник вышел на локацию на следующий день после воздушного удара, чтобы зафиксировать разрушение у здания Министерства обороны и проверить результаты попаданий.

Массированная атака на Киев: стало известно, кто помог оккупантам попасть по целям - фото 2

"Собранные данные агент планировал в режиме реального времени передать куратору из РФ для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Следователи выяснили, что на вражескую спецслужбу согласился работать 18-летний житель столицы. Молодой человек стал инструментом в руках агрессора из-за банального желания быстро заработать, просматривая предложения в тематических группах мессенджера Telegram. Перед масштабной атакой кураторы дали ему тестовое поручение в пригороде для проверки надежности.

"После вербовки агент выезжал в пригород столицы, где на гугл-карте обозначал транспортные коридоры, которыми перегоняют военную технику ВСУ", — отметили в ведомстве, добавив, что после этого парню доверили фиксацию последствий обстрела самого Киева.

Служба безопасности предварительно задокументировала все действия подозреваемого. Его задержали прямо возле оборонного объекта, когда он пытался оценить повреждение сооружения.

"На месте происшествия у задержанного изъят смартфон с подготовленными агентурными отчетами с подробным описанием последствий обстрела", — отметили правоохранители.

Служащие Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве городской прокуратуры уже объявили задержанному подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Суд избрал юноше меру пресечения, отправив его в СИЗО. Теперь за сотрудничество с врагом во время войны ему грозит максимальное наказание — пожизненное лишение свободы с изъятием всего имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в МИД РФ пообещали систематически бить по столице, якобы в качестве возмездия за Старобельск.



