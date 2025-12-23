Ворожі TG-канали поширюють повідомлення про "10 тисяч бійців ЗСУ, які нібито втекли з позицій" після "просування рф" у Сумській області. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

«Масова втеча українських військових і прорив армії РФ на Сумщині»: що відомо

"Насправді ці твердження — повний абсурд і не відповідають дійсності, повідомив Центру начальник відділу комунікацій угруповання Об’єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов.

Мета цього фейку — посіяти паніку серед цивільного населення, підірвати довіру до ЗСУ та створити ілюзію успіхів російської армії на тлі її реальних втрат і відсутності стратегічних успіхів", – наголошують в ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що приблизно сотня російських окупантів зайшли на територію села Грабовське на Сумщині і спробували просунутися у напрямку Рясного. Нині у населеному пункті тривають бої. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Спікер зазначив, атака росіян була раптовою. Російські підрозділи увійшли до Грабовського з метою захоплення населеного пункту та подальшого просування вглиб області. Зараз окупанти намагаються закріпитися у південній частині Грабовського, тоді як українські захисники ведуть бої, щоб вибити їх із позицій.

При цьому Трегубов уточнив, що населені пункти безпосередньо на кордоні з РФ можна ефективно убезпечити лише шляхом створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.