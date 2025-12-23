logo

Война с Россией «Массовый побег украинских военных и прорыв армии РФ на Сумщине»: что известно
«Массовый побег украинских военных и прорыв армии РФ на Сумщине»: что известно

Информация о «массовом бегстве украинских военных» и «прорыв армии РФ на Сумщине» — фейк

23 декабря 2025, 19:05
Автор:
Недилько Ксения

Вражеские TG-каналы распространяют сообщения о "10 тысячах бойцов ВСУ, якобы сбежавших с позиций" после "продвижения России" в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

"На самом деле эти утверждения полный абсурд и не соответствуют действительности, сообщил Центру начальник отдела коммуникаций группировки Объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов.

Цель этого фейка – посеять панику среди гражданского населения, подорвать доверие к ВСУ и создать иллюзию успехов российской армии на фоне ее реальных потерь и отсутствия стратегических успехов", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что примерно сотня российских оккупантов зашли на территорию села Грабовское в Сумской области и попытались продвинуться в направлении Рясного. В настоящее время в населенном пункте продолжаются бои. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Спикер отметил, что атака россиян была внезапной. Российские подразделения вошли в Грабовский с целью захвата населенного пункта и дальнейшего продвижения в глубь области. Сейчас оккупанты пытаются закрепиться в южной части Грабовского, в то время как украинские защитники ведут бои, чтобы выбить их с позиций.

При этом Трегубов уточнил, что населенные пункты непосредственно на границе с РФ можно эффективно обезопасить путем создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.



