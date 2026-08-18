Російська пропагандистська машина запустила чергову маніпулятивну кампанію, спрямовану на підрив довіри до Збройних Сил України. Цього разу ворог поширює відверту дезінформацію про критичну ситуацію в медичних закладах Чернігівщини.

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"В лікарнях Чернігова щодня помирають десятки мобілізованих українських військовослужбовців через хронічні захворювання", — цинічно стверджує одне з головних державних рупорів Кремля, агентство "РІА Новості".

Російські пропагандисти також додали для переконливості географічну прив'язку, заявивши, що "більшість госпіталізованих нібито прибули з навчального центру ЗСУ "Десна"".

Насправді ці заяви є абсолютно вигаданими та не мають жодного реального підґрунтя. Як і в більшості подібних вкидів, кремлівські медіа посилаються виключно на анонімні "силові структури". Ворог традиційно не називає "жодних імен, посад, конкретних медичних закладів, дат чи хоча б точної кількості нібито померлих". Розмиті формулювання про абстрактні "десятки" жертв — це класичний маркер психологічних операцій (ІПСО).

Ні місцева влада, ні адміністрації лікарень, ні незалежні українські журналісти не фіксували жодних подібних інцидентів. Варто пам'ятати, що "РІА Новості" є невіддільною частиною державної пропагандистської системи РФ, тому їхні заяви не можуть вважатися авторитетним джерелом.

Аналітики наголошують, що подібні абсурдні фейки створюються з конкретним умислом. Головна мета російських спецслужб у цьому випадку — "посіяти страх і недовіру до Сил оборони, дискредитувати мобілізаційні процеси та створити ілюзію колапсу української медицини".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандистські медіа та анонімні ресурси поширюють масштабний фейк про те, що українське військове командування нібито видало розпорядження ліквідовувати поранених іноземних добровольців безпосередньо на лінії фронту, якщо їх не вдається вивезти, а їхні обличчя та тіла — свідомо нівечити задля таємності.