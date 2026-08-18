logo

BTC/USD

64144

ETH/USD

1895.51

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Массовая смертность мобилизованных в Чернигове»: что известно о «катастрофе» в ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Массовая смертность мобилизованных в Чернигове»: что известно о «катастрофе» в ВСУ

Информационная диверсия врага: опровержение фейка «РИА Новости» о госпитализированных из центра «Десна»

18 августа 2026, 17:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская пропагандистская машина запустила очередную манипулятивную кампанию, направленную на подрыв доверия к Вооруженным силам Украины. В этот раз враг распространяет откровенную дезинформацию о критической ситуации в медицинских учреждениях Черниговщины.

«Массовая смертность мобилизованных в Чернигове»: что известно о «катастрофе» в ВСУ

Иллюстративное фото

"В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки мобилизованных украинских военнослужащих из-за хронических заболеваний", — цинично утверждает один из главных государственных рупоров Кремля, агентство "РИА Новости".

Российские пропагандисты также добавили для убедительности географическую привязку, заявив, что "большинство госпитализированных якобы прибыли из учебного центра ВСУ "Десна"".

«Массовая смертность мобилизованных в Чернигове»: что известно о «катастрофе» в ВСУ - фото 2

На самом деле эти заявления абсолютно вымышлены и не имеют никакой реальной основы. Как и в большинстве подобных вбросов, кремлевские медиа ссылаются исключительно на анонимные "силовые структуры". Враг традиционно не называет "никаких имен, должностей, конкретных медицинских учреждений, дат или хотя бы точного количества якобы умерших". Размытые формулировки об отвлеченных "десятках" жертв — это классический маркер психологических операций (ИПСО).

Ни местные власти, ни администрации больниц, ни независимые украинские журналисты не фиксировали никаких подобных инцидентов. Следует помнить, что РИА Новости является неотъемлемой частью государственной пропагандистской системы РФ, поэтому их заявления не могут считаться авторитетным источником.

Аналитики отмечают, что подобные абсурдные фейки создаются с конкретным умыслом. Главная цель российских спецслужб в этом случае – "посеять страх и недоверие к Силам обороны, дискредитировать мобилизационные процессы и создать иллюзию коллапса украинской медицины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандистские медиа и анонимные ресурсы распространяют масштабный фейк о том, что украинское военное командование якобы издало распоряжение ликвидировать раненых иностранных добровольцев непосредственно на линии фронта, если их не удается вывезти, а их лица и тела — сознательно увечить для секретности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости