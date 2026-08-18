Российская пропагандистская машина запустила очередную манипулятивную кампанию, направленную на подрыв доверия к Вооруженным силам Украины. В этот раз враг распространяет откровенную дезинформацию о критической ситуации в медицинских учреждениях Черниговщины.

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"В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки мобилизованных украинских военнослужащих из-за хронических заболеваний", — цинично утверждает один из главных государственных рупоров Кремля, агентство "РИА Новости".

Российские пропагандисты также добавили для убедительности географическую привязку, заявив, что "большинство госпитализированных якобы прибыли из учебного центра ВСУ "Десна"".

На самом деле эти заявления абсолютно вымышлены и не имеют никакой реальной основы. Как и в большинстве подобных вбросов, кремлевские медиа ссылаются исключительно на анонимные "силовые структуры". Враг традиционно не называет "никаких имен, должностей, конкретных медицинских учреждений, дат или хотя бы точного количества якобы умерших". Размытые формулировки об отвлеченных "десятках" жертв — это классический маркер психологических операций (ИПСО).

Ни местные власти, ни администрации больниц, ни независимые украинские журналисты не фиксировали никаких подобных инцидентов. Следует помнить, что РИА Новости является неотъемлемой частью государственной пропагандистской системы РФ, поэтому их заявления не могут считаться авторитетным источником.

Аналитики отмечают, что подобные абсурдные фейки создаются с конкретным умыслом. Главная цель российских спецслужб в этом случае – "посеять страх и недоверие к Силам обороны, дискредитировать мобилизационные процессы и создать иллюзию коллапса украинской медицины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандистские медиа и анонимные ресурсы распространяют масштабный фейк о том, что украинское военное командование якобы издало распоряжение ликвидировать раненых иностранных добровольцев непосредственно на линии фронта, если их не удается вывезти, а их лица и тела — сознательно увечить для секретности.