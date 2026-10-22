Маскування під «гуманітарку»: зафіксовано незвичний рух військових колон РФ на Півдні

На тимчасово захоплених територіях Півдня України зафіксували нетипову активність та зміну тактики переміщення російських військових колон. Загарбники намагаються приховати перекидання техніки, використовуючи цивільне маркування. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, аналізуючи останні моніторингові дані.

Перекидання військової техніки РФ на фонт. Фото: скриншот з відео Петра Андрющенка

За словами експерта, логістичні операції ворога наразі мають специфічний характер, який раніше фіксувався рідко.

"Зараз конвої окупантів рухаються досить незвично, — розповідає Петро Андрющенко про деталі спостережень. — Зокрема, на окремих ділянках маршруту вони їдуть взагалі без традиційного супроводу військової військової комендатури чи військової автомобільної інспекції. Проте, зважаючи на очевидне маскування під гуманітарні вантажі, росіяни, ймовірно, просто розраховують проскочити непоміченими".

Особливу увагу фахівці звернули на зовнішній вигляд ворожого транспорту, який видає справжнє призначення машин навіть під прикриттям.

"Варто придивитися до облізлої білої фарби, з-під якої чітко проступає рідний військовий оливковий колір, — наголошує керівник Центру вивчення окупації. — Настільки відверті й неохайні спроби замаскувати армійські машини під цивільні вантажівки вдається задокументувати далеко не щодня".

Весь цей потік техніки наразі концентрується на південному напрямку і рухається за чітко визначеним вектором: Бердянськ — Приморськ — Мелітополь.

Попри спроби ворога посилити свої позиції, рух колон не обходиться без втрат ще до приїзду на лінію фронту. Як зазначає Андрющенко, лише в околицях Бердянська зафіксовано щонайменше дві повністю знищені вогнем вантажівки окупантів, що дає привід для стриманого оптимізму щодо ефективності протидії ворожій логістиці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що протягом минулих вихідних російські окупаційні війська суттєво наростили обсяги транспортування військової техніки, боєприпасів та живої сили через тимчасово захоплені території Приазов’я.