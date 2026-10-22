Маскировка под «гуманитарку»: зафиксировано необычное движение военных колонн РФ на Юге

На временно захваченных территориях Юга Украины зафиксировали нетипичную активность и изменение тактики перемещения российских военных колонн. Захватчики пытаются скрыть перебрасывание техники, используя гражданскую маркировку. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, анализируя последние мониторинговые данные.

Перебрасывание военной техники РФ на фонт. Фото: скриншот с видео Петра Андрющенко

По словам эксперта, логистические операции врага пока носят специфический характер, который ранее фиксировался редко.

"Сейчас конвои оккупантов двигаются довольно необычно, — рассказывает Петр Андрющенко о деталях наблюдений. — В частности, на отдельных участках маршрута они едут без традиционного сопровождения военной военной комендатуры или военной автомобильной инспекции. Однако, учитывая очевидную маскировку под гуманитарные грузы, россияне, вероятно, просто рассчитывают проскочить незамеченными".

Особое внимание специалисты обратили на внешний вид вражеского транспорта, выдающего настоящее предназначение машин даже под прикрытием.

"Следует присмотреться к облезлой белой краске, из-под которой четко проступает родной военный оливковый цвет, — отмечает руководитель Центра изучения оккупации. — Столь откровенные и неряшливые попытки замаскировать армейские машины под гражданские грузовики удается задокументировать далеко не каждый день".

Весь этот поток техники концентрируется на южном направлении и движется по четко определенному вектору: Бердянск — Приморск — Мелитополь.

Несмотря на попытки неприятеля усилить свои позиции, движение колонн не обходится без утрат еще до приезда на линию фронта. Как отмечает Андрющенко, только в окрестностях Бердянска зафиксированы по меньшей мере два полностью уничтоженных огнем грузовика оккупантов, что дает повод для сдержанного оптимизма относительно эффективности противодействия враждебной логистике.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в течение минувших выходных российские оккупационные войска существенно нарастили объемы транспортировки военной техники, боеприпасов и живой силы через временно захваченные территории Приазовья.