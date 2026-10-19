Росія нарощує сили через сухопутний коридор: за якою тактикою РФ переміщується на фронт

Протягом минулих вихідних російські окупаційні війська суттєво наростили обсяги транспортування військової техніки, боєприпасів та живої сили через тимчасово захоплені території Приазов’я. За даними розвідки та місцевого підпілля, ворог не лише утримує високі темпи постачання, а й помітно активізував логістичні маршрути. Загарбники активно користуються тимчасовим зменшенням кількості далекобійних ударів Сил оборони України по логістичних вузлах цього регіону.

Перекидання військової техніки РФ на фонт. Фото: скриншот з відео Петра Андрющенка

"Інтенсивність перекидання російських військових вантажів і техніки через окуповане Приазов’я не зменшується, — підкреслив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи зміну динаміки переміщень ворожих сил. — За повідомленнями наших джерел, протягом вихідних рух колон навіть посилився".

Для мінімізації втрат від можливих атак українських дронів чи артилерії, командування РФ змінило тактику формування ешелонів. Замість великих і вразливих скупчень транспорту, загарбники перейшли до схеми постійного курсування розділених мобільних підрозділів, які рухаються під прикриттям засобів ППО малого радіуса дії.

"Фіксуються численні групові переміщення в напрям Бердянська у супроводі мобільних вогневих груп, — деталізував Андрющенко особливості нової схеми логістики окупантів. — По дві-три вантажівки в конвої з МВГ. В день груп по 15–18 таких малих колон".

Експерт зазначає, що накопичення ресурсів на Бердянському напрямку триває безперервно. Російська армія намагається максимально використати нинішню оперативну паузу та стабільність логістичного сполучення для посилення своїх передових угруповань на південному фронті.

"Росіяни продовжують активно використовувати зниження ударів по сухопутному коридору, — резюмував очільник Центру, вказуючи на першопричину безперешкодного постачання ворога, — для забезпечення свого угруповання".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська розпочали масштабне мінування автомобільних доріг на підступах до тимчасово захопленого Енергодара.