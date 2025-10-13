Максимум результату і мінімум розбірок: Безугла “взялася” за оборону Києва

Народна депутатка України Мар'яна Безугла неодноразово критикувала захист Києва від повітряних атак Росії. Нардепка повідомила, що побувала на Раді оборони Києва, яка нещодавно таки відновила свої засідання.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

За її словами, на засіданні підняла конкретні питання та запропонувала деякі рішення щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, підтримки й розбудови системи ППО відповідно до змінених потреб військових (враховуючи, зокрема, і проблеми з військовою системою планування та прийняття рішень).

“Наголосила, що відновлені засідання Ради оборони мають стати майданчиком для пошуку конкретних рішень, а не переведенням стрілок між усіма учасниками процесу. Пам’ятаю, як створювали Раду оборони в лютому 2022 року, брала участь. Рада була деякий час справді дієвим інструментом із мінімумом розбірок. Побачимо”,- повідомила вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у ніч на 10 жовтня російські війська обстріляли енергооб'єкти України. У багатьох регіонах ситуація з електропостачанням складна.

Безугла порадила виїздити з міст і особливо з Києва. За її словами, попри проблеми з ППО, які зумовлені браком засобів та організаційним безладом, потрібно також розуміти, що, яким би і не було укриття та ППО, Росія за бажанням може знищити практично будь-який об'єкт критичної інфраструктури в Україні. Питання, як зазначила нардепка, тільки в кількості ракет і дронів.

Якщо в одну ТЕЦ випустити, наприклад, 50 "шахедів" і з десяток "Іскандерів", їй кінець, за її словами, незалежно від наявності захисту.