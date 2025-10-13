Максимум результата и минимум разборок: Безуглая "взялась" за оборону Киева

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая неоднократно критиковала защиту Киева от воздушных атак России. Нардепка сообщила, что побывала на Совете обороны Киева, который недавно возобновил свои заседания.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, на заседании подняла конкретные вопросы и предложила некоторые решения по защите объектов критической инфраструктуры, поддержке и развитию системы ПВО в соответствии с измененными потребностями военных (учитывая, в частности, и проблемы с военной системой планирования и принятия решений).

“Подчеркнула, что возобновленные заседания Совета обороны должны стать площадкой для поиска конкретных решений, а не переводом стрелок между всеми участниками процесса. Помню, как создавали Совет обороны в феврале 2022 года, участвовала. Совет был некоторое время действительно действенным инструментом с минимумом разборок. Увидим", – сообщила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 10 октября российские войска обстреляли энергообъекты Украины. Во многих регионах ситуация с электроснабжением сложна.

Безуглая посоветовала выезжать из городов и особенно из Киева. По ее словам, несмотря на проблемы с ПВО, которые обусловлены нехваткой средств и организационным беспорядком, нужно также понимать, что, каким бы ни было укрытие и ПВО, Россия по желанию может уничтожить практически любой объект критической инфраструктуры в Украине. Вопрос, как отметила нардепка, только в количестве ракет и дронов.

Если в одну ТЭЦ выпустить, например, 50 "шахедов" и десяток "Искандеров", ей конец, по ее словам, вне зависимости от наличия защиты.