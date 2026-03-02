Максим Жорін жорстоко відреагував на події на Заході

Рубрики
Український військовий Максим Жорін заявив, що західні країни нині стикаються з наслідками власної самовпевненості та повільної адаптації до нових військових реалій.
Максим Жорін про український досвід війни
За його словами, однією з ключових проблем є відсутність тверезої оцінки противника та недооцінка сучасних методів ведення війни. Він наголосив, що ігнорування українського досвіду, отриманого з 2022 року, позначилося на готовності до нових викликів.
Серед наслідків Жорін назвав проблеми в системах протиповітряної оборони та нерозуміння механізмів протидії масованим дроновим атакам.
Він підкреслив, що значну частину цих ризиків можна було передбачити й мінімізувати, приділивши більше уваги аналізу війни в Україні та швидшій адаптації оборонних стратегій.
Офіційних коментарів представників західних країн щодо цієї заяви наразі не оприлюднено.