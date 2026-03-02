logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Максим Жорін жорстоко відреагував на події на Заході
commentss НОВИНИ Всі новини

Максим Жорін жорстоко відреагував на події на Заході

Жорін: Захід недооцінив загрози та не врахував український досвід війни

2 березня 2026, 22:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український військовий Максим Жорін заявив, що західні країни нині стикаються з наслідками власної самовпевненості та повільної адаптації до нових військових реалій.

Максим Жорін жорстоко відреагував на події на Заході

Максим Жорін про український досвід війни

За його словами, однією з ключових проблем є відсутність тверезої оцінки противника та недооцінка сучасних методів ведення війни. Він наголосив, що ігнорування українського досвіду, отриманого з 2022 року, позначилося на готовності до нових викликів.

Серед наслідків Жорін назвав проблеми в системах протиповітряної оборони та нерозуміння механізмів протидії масованим дроновим атакам.

Він підкреслив, що значну частину цих ризиків можна було передбачити й мінімізувати, приділивши більше уваги аналізу війни в Україні та швидшій адаптації оборонних стратегій.

Офіційних коментарів представників західних країн щодо цієї заяви наразі не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив, що повномасштабна війна в Україні є безпрецедентною за масштабами та впливом на розвиток сучасного військового мистецтва.
За його словами, Україна веде бойові дії проти однієї з найчисельніших армій світу, що саме по собі визначає рівень інтенсивності та технологічності конфлікту. Він зазначив, що з 2022 року жоден інший військовий конфлікт не продемонстрував принципово нових підходів, які б перевершили досвід українського фронту. Офіцер наголосив, що характер бойових дій в Україні сформував тренди сучасної війни — від масового застосування безпілотних систем до адаптивних рішень у сфері протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5992
Теги:

Новини

Всі новини