Украинский военный Максим Жорин заявил, что западные страны сталкиваются с последствиями собственной самоуверенности и медленной адаптации к новым военным реалиям.

Максим Жорин об украинском опыте войны

По его словам, одной из ключевых проблем есть отсутствие трезвой оценки противника и недооценка современных методов ведения войны. Он подчеркнул, что игнорирование украинского опыта, полученного с 2022 года, сказалось на готовности к новым вызовам.

Среди последствий Жорин назвал проблемы в системах противовоздушной обороны и непонимание механизмов противодействия массированным дроновым атакам.

Он подчеркнул, что значительную часть этих рисков можно было предусмотреть и минимизировать, уделив больше внимания анализу войны в Украине и более быстрой адаптации оборонных стратегий.

Официальные комментарии представителей западных стран относительно этого заявления пока не обнародованы.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заявил, что полномасштабная война в Украине беспрецедентна по масштабам и влиянию на развитие современного военного искусства.

По его словам, Украина ведет боевые действия против одной из многочисленных армий мира, что само по себе определяет уровень интенсивности и технологичности конфликта. Он отметил, что с 2022 года ни один другой военный конфликт не продемонстрировал принципиально новые подходы, которые бы превзошли опыт украинского фронта. Офицер подчеркнул, что характер боевых действий в Украине сформировал тренды современной войны – от массового применения беспилотных систем до адаптивных решений в сфере противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

