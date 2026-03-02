Максим Жорин жестоко отреагировал на события на Западе

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинский военный Максим Жорин заявил, что западные страны сталкиваются с последствиями собственной самоуверенности и медленной адаптации к новым военным реалиям.
Максим Жорин об украинском опыте войны
По его словам, одной из ключевых проблем есть отсутствие трезвой оценки противника и недооценка современных методов ведения войны. Он подчеркнул, что игнорирование украинского опыта, полученного с 2022 года, сказалось на готовности к новым вызовам.
Среди последствий Жорин назвал проблемы в системах противовоздушной обороны и непонимание механизмов противодействия массированным дроновым атакам.
Он подчеркнул, что значительную часть этих рисков можно было предусмотреть и минимизировать, уделив больше внимания анализу войны в Украине и более быстрой адаптации оборонных стратегий.
Официальные комментарии представителей западных стран относительно этого заявления пока не обнародованы.