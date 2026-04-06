Максим Жорін розкрив жорстоку правду про те, чому військові йдуть у СЗЧ

Військовий Максим Жорін заявив, що посилення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) не здатне вирішити проблему і не повинно розглядатися як ефективний інструмент.

За його словами, люди, які приймають рішення залишити підрозділ, роблять це усвідомлено, навіть розуміючи ризик покарання. У таких випадках страх перед можливим ув’язненням не є стримувальним фактором, оскільки ключовою причиною часто стає страх за власне життя.

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли військові не довіряють командуванню або змушені виконувати завдання без належної підготовки. У таких умовах ризик загибелі сприймається як значно вищий за будь-яке можливе покарання.

Жорін наголошує, що проблема СЗЧ має глибші причини і не може бути вирішена виключно каральними методами. На його думку, необхідно проводити детальний аналіз ситуації в кожному окремому підрозділі та впроваджувати системні рішення, спрямовані на усунення першопричин.

Він підкреслює, що спроби знайти швидкі та прості рішення лише відволікають від реальної роботи над проблемою, яка потребує комплексного підходу.

