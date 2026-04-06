Максим Жорин раскрыл жестокую правду о том, почему военные уходят в СЗЧ

Ткачова Марія
Военный Максим Жорин заявил, что ужесточение ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ) не способно решить проблему и не должно рассматриваться как эффективный инструмент.
Максим Жорин о СЗЧ
По его словам, люди, принимающие решение покинуть подразделение, делают это осознанно, даже понимая риск наказания. В таких случаях страх перед возможным заключением не является сдерживающим фактором, поскольку ключевой причиной часто становится страх за свою жизнь.
Речь идет, в частности, о ситуациях, когда военные не доверяют командованию или вынуждены выполнять задачи без должной подготовки. В таких условиях риск гибели рассматривается как значительно выше любого возможного наказания.
Жорин отмечает, что проблема СЗЧ имеет более глубокие причины и не может быть решена исключительно карательными методами. По его мнению, необходимо проводить детальный анализ ситуации в каждом отдельном подразделении и внедрять системные решения, направленные на устранение первопричин.
Он подчеркивает, что попытки найти быстрые и простые решения лишь отвлекают реальную работу над проблемой, которая требует комплексного подхода.