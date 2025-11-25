logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Макрон заявив про шанс закінчити війну: назвав ключову умову миру для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Макрон заявив про шанс закінчити війну: назвав ключову умову миру для України

Емманюель Макрон заявив про появу можливості завершити війну в Україні та назвав головну умову міцного миру

25 листопада 2025, 18:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про появу реальної можливості просунутися до завершення війни в Україні. Під час онлайн-зустрічі "коаліції рішучих" 25 листопада французький лідер наголосив, що нинішній етап переговорів відкриває простір для досягнення "справжнього миру" між Україною та Росією.

Макрон заявив про шанс закінчити війну: назвав ключову умову миру для України

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Емманюель Макрон вважає, що позитивна динаміка у процесах щодо закінчення війни в Україні стала помітною завдяки триваючим консультаціям між ключовими міжнародними партнерами. 

"Нарешті з'явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру між Україною та Росією", — сказав Макрон.

Однак президент Франції наголосив, що основою будь-якого мирного договору мають стати не декларації, а дієві та надійні гарантії безпеки для України.

"Абсолютною умовою для міцного миру є низка дуже надійних гарантій безпеки, а не лише гарантії на папері", — додав французький лідер.

Макрон також повідомив, що до роботи коаліції приєднається державний секретар США Марко Рубіо, що, за його словами, може посилити дипломатичні зусилля.

Нагадаємо, що перед зустріччю "коаліції рішучих" Сполучені Штати та Україна завершили в Женеві розробку оновленого мирного плану з 19 пунктів. Документ замінює попередню 28-пунктну версію. 

Найчутливіші питання сторони вирішили відкласти до особистих переговорів президентів. Очікується, що Володимир Зеленський відвідає Вашингтон наприкінці листопада для фінального узгодження підходів. Оновлений план також представили Росії.

Джерело: https://www.lefigaro.fr/
