Главная Новости Общество Война с Россией Макрон заявил о шансе закончить войну: назвал ключевое условие мира для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон заявил о шансе закончить войну: назвал ключевое условие мира для Украины

Эмманюэль Макрон заявил о появлении возможности завершить войну в Украине и назвал главное условие крепкого мира

25 ноября 2025, 18:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о появлении реальной возможности продвинуться к завершению войны в Украине. В ходе онлайн-встречи "коалиции решительных" 25 ноября французский лидер подчеркнул, что нынешний этап переговоров открывает пространство для достижения "настоящего мира" между Украиной и Россией.

Макрон заявил о шансе закончить войну: назвал ключевое условие мира для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон считает, что положительная динамика в процессах для окончания войны в Украине стала заметна благодаря продолжающимся консультациям между ключевыми международными партнерами.

"Наконец-то появилась возможность добиться реального прогресса на пути к настоящему миру между Украиной и Россией", — сказал Макрон.

Однако президент Франции подчеркнул, что основой любого мирного договора должны стать не декларации, а действенные и надежные гарантии безопасности Украины.

"Абсолютным условием для крепкого мира является ряд надежных гарантий безопасности, а не только гарантии на бумаге", — добавил французский лидер.

Макрон также сообщил, что к работе коалиции присоединится государственный секретарь США Марк Рубио, что, по его словам, может усилить дипломатические усилия.

Напомним, что перед встречей "коалиции решительных" Соединенные Штаты и Украина завершили в Женеве разработку обновленного мирного плана из 19 пунктов. Документ заменяет предыдущую 28-пунктную версию.

Самые чувствительные вопросы стороны решили отложить на личные переговоры президентов. Ожидается, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в конце ноября для финального согласования подходов. Обновленный план также был представлен России.

Источник: https://www.lefigaro.fr/
