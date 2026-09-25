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Макрон назвав терміни окупації Донбасу та прогноз по мобілізації РФ

Захоплення Донбасу ціною величезних жертв: президент Франції розкрив плани спецслужб щодо прихованої мобілізації в Росії

25 вересня 2026, 12:24
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Недилько Ксения

Російська Федерація може найближчим часом мобілізувати до лав своїх збройних сил ще 300 тисяч осіб. Про це заявив Президент Франції Емманюель Макрон, наголосивши, що такий розвиток подій є цілком реалістичним і раніше детально аналізувався спецслужбами Європи та США спільно з українською стороною. За інформацією французького лідера, Кремль вичікував закінчення виборчого процесу, а тепер готовий оголосити новий призов — або публічно, або у прихованому форматі.

Макрон назвав терміни окупації Донбасу та прогноз по мобілізації РФ

Еммануель Макрон. Фото з відкритих джерел

"Російське керівництво у лютому 2022 року стверджувало, що починає так звану спецоперацію, — нагадав Емманюель Макрон, аналізуючи провал початкових планів агресора, — і запевняло, що за три тижні повністю встановить контроль над Україною. Проте сьогодні з моменту вторгнення минуло вже 4,5 роки".

Західні аналітики пов'язують чергову мобілізаційну хвилю із наміром Москви повністю окупувати територію Донбасу. Французький лідер прогнозує, що за поточних темпів просування загарбникам знадобиться ще від півтора до двох років для реалізації цієї мети. Водночас ціна таких дій для РФ є катастрофічною: Макрон оцінив сумарні втрати російської армії вбитими та пораненими на сьогодні у 1,2 мільйона осіб.

У зв'язку з цим очільник Франції закликав міжнародних партнерів оперативно посилювати оборонні спроможності Києва, щоб ефективно блокувати ворожі штурми.

"Франція вже узгодила надання додаткових радарних систем і ракетного озброєння, — підкреслив Макрон, наголошуючи на важливості безперервної підтримки ЗСУ, — аби допомогти Україні ефективно стримувати наступальні дії супротивника".

Варто додати, що оцінки французької сторони збігаються з позицією українського керівництва. Зокрема, під час нещодавніх виступів у Нью-Йорку та на засіданнях ООН Президент України Володимир Зеленський акцентував, що кінцева мета диктатора Путіна не обмежується сходом і полягає у загарбанні всієї території України, через що після спроб захопити Донбас Росія намагатиметься атакувати інші українські міста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент попередив про випробування Росією нових небезпечних безпілотників.



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