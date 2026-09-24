Зеленський заявив про дрони, що полюють на людей усередині будівель

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Недилько Ксения
Російська Федерація отримує від Китаю передові технологічні рішення для модернізації своєї безпілотної авіації. Про це в інтерв'ю авторитетному американському виданню The Wall Street Journal повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про створення специфічних дронів, спроможних вести прицільне полювання на цивільних чи військових безпосередньо всередині закритих об'єктів.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Глава держави також детально описав небезпечний алгоритм дій цього робототехнічного комплексу, який свідчить про зміну тактики використання безпілотників ворогом.
Ця заява лідера країни вкотре актуалізує питання про посилення контролю за експортом технологій подвійного призначення з КНР до Росії, оскільки подібні інновації суттєво підвищують загрозу для життів людей у зоні бойових дій та в тилових містах.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міжнародна коаліція у складі 51 країни-члена Організації Об'єднаних Націй виступила з потужною консолідованою заявою на захист суверенітету та безпеки України. Текст заяви, розповсюджений Міністерством закордонних справ України, містить безапеляційні вимоги до Москви щодо зупинки бойових дій, повернення викрадених громадян та гарантування світової продовольчої стабільності.