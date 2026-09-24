Зеленський заявив про дрони, що полюють на людей усередині будівель

Російська Федерація отримує від Китаю передові технологічні рішення для модернізації своєї безпілотної авіації. Про це в інтерв'ю авторитетному американському виданню The Wall Street Journal повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про створення специфічних дронів, спроможних вести прицільне полювання на цивільних чи військових безпосередньо всередині закритих об'єктів.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

"Російська армія вже провела серію випробувань безпілотного апарата нового типу, — наголосив глава держави, — який здатний безперешкодно проникнути у вікно житлового чи робочого приміщення".

Глава держави також детально описав небезпечний алгоритм дій цього робототехнічного комплексу, який свідчить про зміну тактики використання безпілотників ворогом.

"Потрапивши всередину будівлі, такий дрон фіксується у повітрі й перебуває в режимі очікування, — підкреслив Володимир Зеленський. — Свою атаку він здійснює безпосередньо у той момент, коли до кімнати чи офісу заходять люди".

Ця заява лідера країни вкотре актуалізує питання про посилення контролю за експортом технологій подвійного призначення з КНР до Росії, оскільки подібні інновації суттєво підвищують загрозу для життів людей у зоні бойових дій та в тилових містах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міжнародна коаліція у складі 51 країни-члена Організації Об'єднаних Націй виступила з потужною консолідованою заявою на захист суверенітету та безпеки України. Текст заяви, розповсюджений Міністерством закордонних справ України, містить безапеляційні вимоги до Москви щодо зупинки бойових дій, повернення викрадених громадян та гарантування світової продовольчої стабільності.