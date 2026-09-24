Российская Федерация получает от Китая передовые технологические решения по модернизации своей беспилотной авиации. Об этом в интервью авторитетному американскому изданию The Wall Street Journal сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о создании специфических дронов, способных вести прицельную охоту на гражданских или военных непосредственно внутри закрытых объектов.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Российская армия уже провела серию испытаний беспилотного аппарата нового типа, — подчеркнул глава государства, — который способен беспрепятственно проникнуть в окно жилого или рабочего помещения".

Глава государства также подробно описал опасный алгоритм действий этого робототехнического комплекса, свидетельствующий об изменении тактики использования беспилотников врагом.

"Попав внутрь здания, такой дрон фиксируется в воздухе и находится в режиме ожидания, – подчеркнул Владимир Зеленский. — Свою атаку он осуществляет непосредственно в тот момент, когда в комнату или офис заходят люди".

Это заявление лидера страны в очередной раз актуализирует вопрос об усилении контроля за экспортом технологий двойного назначения из КНР в Россию, поскольку подобные инновации существенно повышают угрозу жизням людей в зоне боевых действий и в тыловых городах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что международная коалиция в составе 51 страны-члена Организации Объединенных Наций выступила с мощным консолидированным заявлением в защиту суверенитета и безопасности Украины. Текст заявления, распространенный Министерством иностранных дел Украины, содержит безапелляционные требования к Москве об остановке боевых действий, возвращении похищенных граждан и гарантировании мировой продовольственной стабильности.