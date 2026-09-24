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Зеленский заявил о дронах, охотящихся на людей внутри зданий

«Залетает в окно и ждет людей»: Президент предупредил об испытаниях Россией новых опасных беспилотников

24 сентября 2026, 17:02
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Недилько Ксения

Российская Федерация получает от Китая передовые технологические решения по модернизации своей беспилотной авиации. Об этом в интервью авторитетному американскому изданию The Wall Street Journal сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о создании специфических дронов, способных вести прицельную охоту на гражданских или военных непосредственно внутри закрытых объектов.

Зеленский заявил о дронах, охотящихся на людей внутри зданий

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Российская армия уже провела серию испытаний беспилотного аппарата нового типа, — подчеркнул глава государства, — который способен беспрепятственно проникнуть в окно жилого или рабочего помещения".

Глава государства также подробно описал опасный алгоритм действий этого робототехнического комплекса, свидетельствующий об изменении тактики использования беспилотников врагом.

"Попав внутрь здания, такой дрон фиксируется в воздухе и находится в режиме ожидания, – подчеркнул Владимир Зеленский. — Свою атаку он осуществляет непосредственно в тот момент, когда в комнату или офис заходят люди".

Это заявление лидера страны в очередной раз актуализирует вопрос об усилении контроля за экспортом технологий двойного назначения из КНР в Россию, поскольку подобные инновации существенно повышают угрозу жизням людей в зоне боевых действий и в тыловых городах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что международная коалиция в составе 51 страны-члена Организации Объединенных Наций выступила с мощным консолидированным заявлением в защиту суверенитета и безопасности Украины. Текст заявления, распространенный Министерством иностранных дел Украины, содержит безапелляционные требования к Москве об остановке боевых действий, возвращении похищенных граждан и гарантировании мировой продовольственной стабильности.



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