Макрон назвал сроки оккупации Донбасса и прогноз по мобилизации РФ

Российская Федерация может в ближайшее время мобилизовать в ряды своих вооруженных сил еще 300 тысяч человек. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что такое развитие событий вполне реалистично и ранее детально анализировалось спецслужбами Европы и США совместно с украинской стороной. По информации французского лидера, Кремль выжидал окончания избирательного процесса, а теперь готов объявить новый призыв — либо публично, либо в скрытом формате.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Российское руководство в феврале 2022 года утверждало, что начинает так называемую спецоперацию, – напомнил Эмманюэль Макрон, анализируя провал первоначальных планов агрессора, – и уверяло, что через три недели полностью установит контроль над Украиной. Однако сегодня с момента вторжения исполнилось уже 4,5 года".

Западные аналитики связывают очередную мобилизационную волну с намерением Москвы полностью оккупировать территорию Донбасса. Французский лидер прогнозирует, что при текущих темпах продвижения захватчикам понадобится еще от полутора до двух лет для реализации этой цели. В то же время цена таких действий для РФ катастрофическая: Макрон оценил суммарные потери российской армии убитыми и ранеными на сегодняшний день в 1,2 миллиона человек.

В этой связи глава Франции призвал международных партнеров оперативно усиливать оборонные способности Киева, чтобы эффективно блокировать вражеские штурмы.

"Франция уже согласовала предоставление дополнительных радарных систем и ракетного вооружения, — подчеркнул Макрон, отмечая важность непрерывной поддержки ВСУ, — чтобы помочь Украине эффективно сдерживать наступательные действия противника".

Следует добавить, что оценки французской стороны совпадают с позицией украинского руководства. В частности, во время недавних выступлений в Нью-Йорке и на заседаниях ООН, Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что конечная цель диктатора Путина не ограничивается востоком и заключается в захвате всей территории Украины, из-за чего после попыток захватить Донбасс Россия будет пытаться атаковать другие украинские города.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент предупредил об испытаниях Россией новых опасных беспилотников .