Мадяра не зупинити: дрони дістали регіон, який росіяни вважали недосяжним

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч проти 7 травня вразили нафтовий об'єкт у російській Пермі. Відстань до мети становить близько 1550 км. від фронту. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадьяр" Бровді.

Роберт Мадяр Бровді. Фото: із відкритих джерел

За його словами, удару завдали "Волелюбні Українські Птахи" 1-го окремого центру СБС. Метою стала нафтова інфраструктура компанії "ЛУКойл" у Пермі.

"Вони вважали, що Урал у безпеці, а опинилися просто в черзі", — написав Мадяр.

Командувач СБС зазначив, що українські дрони перевіряли об'єкт "на предмет залишків резервуарів, краників та інших агрегатів прокачування нафти та її переробки".

За словами Мадяра, OSINT-аналітики розповсюджують відео з місцевих пабліків, на яких видно пожежу. Він додав, що остаточні наслідки удару стануть яснішими пізніше — після повідомлень російської сторони або міжнародних джерел.

"Вимкнули наливайку в цілому — напишуть згодом черв'яки самі. Або джерела проінформують всюдисущий Reuters", — заявив він.

