Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 7 мая поразили нефтяной объект в российской Перми. Расстояние до цели составляет около 1550 км от фронта. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

По его словам, удар нанесли "Волелюбные Украинские Птицы" 1-го отдельного центра СБС. Целью стала нефтяная инфраструктура компании "ЛУКойл" в Перми.

"Они считали, что Урал в безопасности, а оказались прямо в очереди", — написал Мадяр.

Командующий СБС отметил, что украинские дроны проверяли объект "на предмет остатков резервуаров, краников и других агрегатов прокачки нефти и ее переработки".

По словам Мадяра, OSINT-аналитики распространяют видео с местных пабликов, на которых виден пожар. Он добавил, что окончательные последствия удара станут ясны позже — после сообщений российской стороны или международных источников.

"Выключили наливайку в целом — напишут впоследствии черви сами. Или источники проинформируют вездесущий Reuters", — заявил он.

