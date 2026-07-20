«Мадяр» заявив про масштабну нічну операцію: без чого залишилися росіяни цієї ночі

У ніч проти 20 липня українські Сили безпілотних систем провели масштабну операцію проти російських військових та логістичних об'єктів у Чорноморському регіоні. Як повідомив командувач СБС Роберт Бровді із позивним "Мадяр", під ударами опинилися судна тіньового флоту Росії, елементи протиповітряної оборони та енергетична інфраструктура на тимчасово окупованому півострові Крим.

Роберт Мадяр Бровді. Фото: із відкритих джерел

За його інформацією, українські безпілотники вразили сім суден, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій. Серед цілей опинилися три танкери і чотири суховантажні машини, що знаходилися в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Одночасно було атаковано сім енергетичних об'єктів в окупованому Криму. Під удари потрапили підстанції та енерговузли у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та низці інших населених пунктів. Такі атаки, за словами командування, спрямовані на зниження можливостей російських військ забезпечувати роботу військової інфраструктури на острові.

Крім того, українські захисники повідомили про поразку шести елементів російської системи протиповітряної оборони в районах Єйська, Приморсько-Ахтарська та Камишевського. Серед заявлених цілей — зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", станції радіолокації "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста-2Е2" і "Гамма-С1М".

Роберт Бровді також підбив підсумки операцій за першу половину липня. За його словами, за цей період українські підрозділи вже вразили 183 судна російського тіньового флоту, понад сотню енергетичних об'єктів у Криму та 25 елементів системи ППО РФ.

Окремо командувач заявив про суттєве зниження можливостей Керченської поромної переправи. За його оцінкою, після серії ударів її пропускна спроможність скоротилася приблизно на 75%: три з п'яти поромів знищені, а двоє, що залишилися, втратили можливість самостійно пересуватися і працюють лише за допомогою буксирів.

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