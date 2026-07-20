logo

BTC/USD

64243

ETH/USD

1867.13

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Мадяр» заявил о масштабной ночной операции: без чего остались россияне этой ночью
commentss НОВОСТИ Все новости

«Мадяр» заявил о масштабной ночной операции: без чего остались россияне этой ночью

Силы беспилотных систем сообщили об атаках на российский теневой флот и ключевые военные объекты в Крыму и Краснодарском крае

20 июля 2026, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 20 июля украинские Силы беспилотных систем провели масштабную операцию против российских военных и логистических объектов в Черноморском регионе. Как сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр", под ударами оказались суда теневого флота России, элементы противовоздушной обороны и энергетическая инфраструктура на временно оккупированном полуострове Крым.

«Мадяр» заявил о масштабной ночной операции: без чего остались россияне этой ночью

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

По его информации, украинские беспилотники поразили семь судов, которые Россия использует для обхода международных санкций. Среди целей оказались три танкера и четыре сухогруза, находившиеся в акваториях Черного и Азовского морей.

Одновременно были атакованы семь энергетических объектов в оккупированном Крыму. Под удары попали подстанции и энергоузлы в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и ряде других населенных пунктов. Такие атаки, по словам командования, направлены на снижение возможностей российских войск обеспечивать работу военной инфраструктуры на полуострове.

Кроме того, украинские защитники сообщили о поражении шести элементов российской системы противовоздушной обороны в районах Ейска, Приморско-Ахтарска и Камышеватского. Среди заявленных целей — зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", радиолокационные станции "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста-2Е2" и "Гамма-С1М".

Роберт Бровди также подвел итоги операций за первую половину июля. По его словам, за этот период украинские подразделения уже поразили 183 судна российского теневого флота, более сотни энергетических объектов в Крыму и 25 элементов системы ПВО РФ.

Отдельно командующий заявил о существенном снижении возможностей Керченской паромной переправы. По его оценке, после серии ударов ее пропускная способность сократилась примерно на 75%: три из пяти паромов уничтожены, а два оставшихся утратили возможность самостоятельно передвигаться и работают лишь с помощью буксиров.

Читайте также на портале "Комментарии" — "теневой флот" РФ идет на дно: Мадяр раскрыл, сколько суден еще поразили за ночь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости