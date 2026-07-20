«Мадяр» заявил о масштабной ночной операции: без чего остались россияне этой ночью

В ночь на 20 июля украинские Силы беспилотных систем провели масштабную операцию против российских военных и логистических объектов в Черноморском регионе. Как сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр", под ударами оказались суда теневого флота России, элементы противовоздушной обороны и энергетическая инфраструктура на временно оккупированном полуострове Крым.

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

По его информации, украинские беспилотники поразили семь судов, которые Россия использует для обхода международных санкций. Среди целей оказались три танкера и четыре сухогруза, находившиеся в акваториях Черного и Азовского морей.

Одновременно были атакованы семь энергетических объектов в оккупированном Крыму. Под удары попали подстанции и энергоузлы в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и ряде других населенных пунктов. Такие атаки, по словам командования, направлены на снижение возможностей российских войск обеспечивать работу военной инфраструктуры на полуострове.

Кроме того, украинские защитники сообщили о поражении шести элементов российской системы противовоздушной обороны в районах Ейска, Приморско-Ахтарска и Камышеватского. Среди заявленных целей — зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", радиолокационные станции "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста-2Е2" и "Гамма-С1М".

Роберт Бровди также подвел итоги операций за первую половину июля. По его словам, за этот период украинские подразделения уже поразили 183 судна российского теневого флота, более сотни энергетических объектов в Крыму и 25 элементов системы ПВО РФ.

Отдельно командующий заявил о существенном снижении возможностей Керченской паромной переправы. По его оценке, после серии ударов ее пропускная способность сократилась примерно на 75%: три из пяти паромов уничтожены, а два оставшихся утратили возможность самостоятельно передвигаться и работают лишь с помощью буксиров.

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