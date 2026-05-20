Мадяр закликав закінчити війну в Україні: назвав головного гаранта для миру

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Новий глава угорського уряду Петер Мадяр заявив, що Україна має право захищатися від російської агресії всіма доступними способами, а майбутній мир повинен супроводжуватися реальними міжнародними гарантіями безпеки. За його словами, не можна допустити повторення сценарію Будапештського меморандуму 1994 року.
Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел
Петер Мадяр під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві заявив про повне право України обороняти свій суверенітет і територіальну цілісність.
Угорський лідер закликав якнайшвидше домогтися припинення вогню та перейти до укладення довготривалого миру, а гарантом безпеки для України, на його думку, має стати міжнародна спільнота.
Петер Мадяр нагадав, що ще у 2024 році став одним із перших європейських політиків, які відвідали Київ після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит". Він підкреслив, що завершення війни важливе не лише для України, а й для стабільності всього регіону, включно з угорською меншиною, яка проживає на українській території.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Петер Мадяр закликав президента піти у відставку: той відреагував.
Також "Коментарі" писали, що Володимир Путін вирішив покарати угорців України за поразку Орбана.