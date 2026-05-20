Мадяр закликав закінчити війну в Україні: назвав головного гаранта для миру

Новий глава угорського уряду Петер Мадяр заявив, що Україна має право захищатися від російської агресії всіма доступними способами, а майбутній мир повинен супроводжуватися реальними міжнародними гарантіями безпеки. За його словами, не можна допустити повторення сценарію Будапештського меморандуму 1994 року.

Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел

Петер Мадяр під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві заявив про повне право України обороняти свій суверенітет і територіальну цілісність.

"Я також хочу у Варшаві підкреслити, хоча вже неодноразово про це говорив, що Україна є жертвою і має право захищатися всіма можливими способами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет", — сказав Мадяр.

Угорський лідер закликав якнайшвидше домогтися припинення вогню та перейти до укладення довготривалого миру, а гарантом безпеки для України, на його думку, має стати міжнародна спільнота.

"По обидва боки є жертви. Саме тому метою має бути досягнення припинення вогню, а потім — укладення миру, який буде тривалим. І саме міжнародна спільнота повинна буде це гарантувати — не так, як у випадку з Будапештським меморандумом, а справді гарантувати дотримання цих домовленостей, змушувати інших їх виконувати та забезпечити безпеку й територіальну цілісність України", — додав Мадяр.

Петер Мадяр нагадав, що ще у 2024 році став одним із перших європейських політиків, які відвідали Київ після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит". Він підкреслив, що завершення війни важливе не лише для України, а й для стабільності всього регіону, включно з угорською меншиною, яка проживає на українській території.

