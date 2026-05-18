Путін вирішив покарати угорців України за поразку Орбана: на які кроки пішла РФ
Путін вирішив покарати угорців України за поразку Орбана: на які кроки пішла РФ

Найбезпечніший регіон України опинився під масованою атакою відразу після поразки Орбана - жителі говорять про втрату почуття безпеки

18 травня 2026, 07:56
Кравцев Сергей

Масований російський удар по Закарпаттю, яке понад чотири роки вважалося найспокійнішим і найбезпечнішим регіоном України, може мати не лише військове, а й політичне значення. Такого висновку дійшло британське видання The Times, аналізуючи події останніх днів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналісти звертають увагу, що Закарпаття, захищене горами та максимально віддалене від лінії фронту, довгі роки залишалося особливим регіоном у відносинах між Україною та Угорщиною через численну угорську громаду. Саме цей фактор активно використав колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан у своїй політиці та передвиборчій кампанії.

Орбан переконував угорців Закарпаття, що перемога його опонента Петер Мадяр нібито спричинить "війну замість миру". Однак після поразки Орбана та офіційного вступу Мадьяра на посаду 9 травня Росія практично відразу завдала масштабного удару по Ужгороду та іншим містам регіону.

"Я була шокована тим, що ми опинилися під атакою. Це завжди було спокійне місце в країні. Наразі війна наближається до нас", — розповіла The Times мешканка Ужгорода.

Ще прямолінійніше висловилася 14-річна мешканка Берегово, яка впевнена, що атака безпосередньо пов'язана з політичними змінами в Угорщині.

"Звичайно, це сталося через зміну уряду в Угорщині. Після цього тут більше не відчувається безпека", — заявила дівчина.

Видання нагадує, що Орбан роками підтримував етнічних угорців Закарпаття – Будапешт фінансував школи, культурні програми та видавав місцевим жителям угорські паспорти. Після російського удару новий прем'єр Угорщини Петер Мадьяр різко засудив атаку і навіть пообіцяв викликати російського посла для пояснень – крок, на який Орбан раніше не наважувався.

Президент України Володимир Зеленський привітав позицію нового глави угорського уряду. Водночас, аналітики попереджають: не варто вважати перемогу Мадьяра безумовним розворотом Угорщини у бік України, оскільки багато угорців голосували передусім проти Орбана, а не на підтримку Києва.

Читайте на порталі "Коментарі" — Угорщина вперше визнала терор Путіна в Україні: озвучено жорсткий ультиматум.




Джерело: https://www.thetimes.com/world/europe/article/hungary-ukraine-putin-wrath-wzdl8ft86
