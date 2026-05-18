Путін вирішив покарати угорців України за поразку Орбана: на які кроки пішла РФ

Масований російський удар по Закарпаттю, яке понад чотири роки вважалося найспокійнішим і найбезпечнішим регіоном України, може мати не лише військове, а й політичне значення. Такого висновку дійшло британське видання The Times, аналізуючи події останніх днів.

Журналісти звертають увагу, що Закарпаття, захищене горами та максимально віддалене від лінії фронту, довгі роки залишалося особливим регіоном у відносинах між Україною та Угорщиною через численну угорську громаду. Саме цей фактор активно використав колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан у своїй політиці та передвиборчій кампанії.

Орбан переконував угорців Закарпаття, що перемога його опонента Петер Мадяр нібито спричинить "війну замість миру". Однак після поразки Орбана та офіційного вступу Мадьяра на посаду 9 травня Росія практично відразу завдала масштабного удару по Ужгороду та іншим містам регіону.

"Я була шокована тим, що ми опинилися під атакою. Це завжди було спокійне місце в країні. Наразі війна наближається до нас", — розповіла The Times мешканка Ужгорода.

Ще прямолінійніше висловилася 14-річна мешканка Берегово, яка впевнена, що атака безпосередньо пов'язана з політичними змінами в Угорщині.

"Звичайно, це сталося через зміну уряду в Угорщині. Після цього тут більше не відчувається безпека", — заявила дівчина.

Видання нагадує, що Орбан роками підтримував етнічних угорців Закарпаття – Будапешт фінансував школи, культурні програми та видавав місцевим жителям угорські паспорти. Після російського удару новий прем'єр Угорщини Петер Мадьяр різко засудив атаку і навіть пообіцяв викликати російського посла для пояснень – крок, на який Орбан раніше не наважувався.

Президент України Володимир Зеленський привітав позицію нового глави угорського уряду. Водночас, аналітики попереджають: не варто вважати перемогу Мадьяра безумовним розворотом Угорщини у бік України, оскільки багато угорців голосували передусім проти Орбана, а не на підтримку Києва.

