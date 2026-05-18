Путин решил наказать венгров Украины за поражение Орбана: на какие шаги пошла РФ

Массированный российский удар по Закарпатью, которое более четырех лет считалось самым спокойным и безопасным регионом Украины, может иметь не только военное, но и политическое значение. К такому выводу пришло британское издание The Times, анализируя события последних дней.

Журналисты обращают внимание, что Закарпатье, защищенное горами и максимально удаленное от линии фронта, долгие годы оставалось особым регионом в отношениях между Украиной и Венгрией из-за многочисленной венгерской общины. Именно этот фактор активно использовал бывший премьер Венгрии Виктор Орбан в своей политике и предвыборной кампании.

Орбан убеждал венгров Закарпатья, что победа его оппонента Петер Мадяр якобы приведет к "войне вместо мира". Однако после поражения Орбана и официального вступления Мадьяра в должность 9 мая Россия практически сразу нанесла масштабный удар по Ужгороду и другим городам региона.

"Я была шокирована тем, что мы оказались под атакой. Это всегда было самое спокойное место в стране. Теперь война приближается к нам", — рассказала The Times жительница Ужгорода.

Еще более прямолинейно высказалась 14-летняя жительница Берегово, которая уверена, что атака напрямую связана с политическими изменениями в Венгрии.

"Конечно, это произошло из-за смены правительства в Венгрии. После этого здесь больше не чувствуется безопасности", — заявила девушка.

Издание напоминает, что Орбан годами поддерживал этнических венгров Закарпатья – Будапешт финансировал школы, культурные программы и выдавал местным жителям венгерские паспорта. После российского удара новый премьер Венгрии Петер Мадьяр резко осудил атаку и даже пообещал вызвать российского посла для объяснений – шаг, на который Орбан ранее не решался.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал позицию нового главы венгерского правительства. В то же время аналитики предупреждают: не стоит считать победу Мадьяра безусловным разворотом Венгрии в сторону Украины, поскольку многие венгры голосовали прежде всего против Орбана, а не в поддержку Киева.

