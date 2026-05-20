Мадяр призвал окончить войну в Украине: назвал главного гаранта для мира

Новый глава венгерского правительства Петер Мадяр заявил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии всеми доступными способами, а будущий мир должен сопровождаться реальными международными гарантиями безопасности. По его словам, нельзя допустить повторения сценария Будапештского меморандума 1994 года.

Петер Мадяр во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве заявил о полном праве Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Я также хочу в Варшаве подчеркнуть, хотя уже неоднократно об этом говорил, что Украина — жертва и имеет право защищаться всеми возможными способами, чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет", — сказал Мадяр.

Венгерский лидер призвал как можно быстрее добиться прекращения огня и перейти к заключению долгосрочного мира, а гарантом безопасности для Украины, по его мнению, должно стать международное сообщество.

"По обе стороны есть жертвы. Именно поэтому целью должно быть достижение прекращения огня, а затем – заключение мира, который будет продолжительным. И именно международное сообщество должно будет это гарантировать — не так, как в случае с Будапештским меморандумом, а действительно гарантировать соблюдение этих договоренностей, заставлять других выполнять их и обеспечить безопасность и территориальную целостность Украины", — добавил Мадяр.

Петер Мадяр напомнил, что еще в 2024 году стал одним из первых европейских политиков, посетивших Киев после российского удара по детской больнице "Охматдет". Он подчеркнул, что завершение войны важно не только для Украины, но и для стабильности всего региона, включая венгерское меньшинство, проживающее на украинской территории.

