logo

BTC/USD

77311

ETH/USD

2125.9

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мадяр призвал окончить войну в Украине: назвал главного гаранта для мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадяр призвал окончить войну в Украине: назвал главного гаранта для мира

Петер Мадяр заявил, что Украина имеет право защищаться от России.

20 мая 2026, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Новый глава венгерского правительства Петер Мадяр заявил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии всеми доступными способами, а будущий мир должен сопровождаться реальными международными гарантиями безопасности. По его словам, нельзя допустить повторения сценария Будапештского меморандума 1994 года.

Мадяр призвал окончить войну в Украине: назвал главного гаранта для мира

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

Петер Мадяр во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве заявил о полном праве Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Я также хочу в Варшаве подчеркнуть, хотя уже неоднократно об этом говорил, что Украина — жертва и имеет право защищаться всеми возможными способами, чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет", — сказал Мадяр.

Венгерский лидер призвал как можно быстрее добиться прекращения огня и перейти к заключению долгосрочного мира, а гарантом безопасности для Украины, по его мнению, должно стать международное сообщество.

"По обе стороны есть жертвы. Именно поэтому целью должно быть достижение прекращения огня, а затем – заключение мира, который будет продолжительным. И именно международное сообщество должно будет это гарантировать — не так, как в случае с Будапештским меморандумом, а действительно гарантировать соблюдение этих договоренностей, заставлять других выполнять их и обеспечить безопасность и территориальную целостность Украины", — добавил Мадяр.

Петер Мадяр напомнил, что еще в 2024 году стал одним из первых европейских политиков, посетивших Киев после российского удара по детской больнице "Охматдет". Он подчеркнул, что завершение войны важно не только для Украины, но и для стабильности всего региона, включая венгерское меньшинство, проживающее на украинской территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Петер Мадяр призвал президента уйти в отставку: тот отреагировал.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин решил наказать венгров Украины за поражение Орбана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4125399-madar-ukraina-mae-otrimati-micni-garantii-bezpeki-ne-taki-ak-budapestskij-memorandum.html
Теги:

Новости

Все новости