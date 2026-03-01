Мадяр шокував блискучими результатами: що вразили оператори БПЛА вночі

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження радіолокаційної станції "Імбір" та пуско-заряджальної установки зенітно-ракетного комплексу С-300В у районі Маріуполя в ніч на 1 березня.
Українські дрони знищили «Імбір» і С-300В
За оприлюдненою інформацією, йдеться про трикоординатну самохідну радіолокаційну станцію "Імбір", яка входить до складу комплексу С-300В та призначена для виявлення крилатих ракет і аеродинамічних цілей на відстані до 175 км. У повідомленні зазначається, що це рідкісний і дороговартісний елемент системи протиповітряної оборони.
Також було уражено пуско-заряджальну самохідну установку 9А84 комплексу С-300В. Цей компонент забезпечує підготовку та пуск ракет у складі системи ППО.
Операцію здійснили пілоти 1-го окремого центру Сил безпілотних систем із застосуванням ударних засобів "FP-2" українського виробництва з бойовою частиною 100 кг. У повідомленні також згадується взаємодія з Координаційним центром глибинного ураження СБС.
Офіційного підтвердження з боку російської сторони щодо втрат ППО наразі немає.