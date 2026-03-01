logo

Мадяр шокировал блестящими результатами: что поразили операторы БПЛА ночью
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадяр шокировал блестящими результатами: что поразили операторы БПЛА ночью

В ночь на 1 марта украинские операторы БПЛА поразили элементы российского ПВО на южном направлении

1 марта 2026, 20:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ заявили о поражении радиолокационной станции "Имбирь" и пускозарядной установке зенитно-ракетного комплекса С-300В в районе Мариуполя в ночь на 1 марта.

Мадяр шокировал блестящими результатами: что поразили операторы БПЛА ночью

Украинские дроны уничтожили «Имбирь» и С-300В

По обнародованной информации, речь идет о трехкоординатной самоходной радиолокационной станции "Имбирь", которая входит в состав комплекса С-300В и предназначена для обнаружения крылатых ракет и аэродинамических целей на расстоянии до 175 км. В сообщении отмечается, что это редкий и дорогостоящий элемент системы противовоздушной обороны.

Также была поражена пуско-заряжающая самоходная установка 9А84 комплекса С-300В. Этот компонент обеспечивает подготовку и запуск ракет в составе системы ПВО.

Операцию провели пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем с применением ударных средств "FP-2" украинского производства с боевой частью 100 кг. В сообщении также упоминается взаимодействие с Координационным центром глубинного поражения ССС.

Официального подтверждения со стороны российской стороны по поводу потерь ПВО пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехват разговора российских военнослужащих, в котором зафиксированы жалобы на тяжелые ранения и обморожения.
На записи один из российских пехотинцев сообщает о серьезных поражениях конечностей. Он говорит, что руки обморожены, раны нуждаются в перевязке, а без должной помощи начинается нагноение. Военный выражает опасение потерять концовку и просит предоставить возможность получить медицинскую помощь. Несмотря на это, в ответ командир согласно перехвату приказывает подчиненным возвращаться на позиции и выполнять поставленную задачу, используя нецензурную лексику. О предоставлении медицинской помощи или эвакуации речь не идет.



Источник: https://t.me/robert_magyar/2028
