Мадяр шокировал блестящими результатами: что поразили операторы БПЛА ночью

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ заявили о поражении радиолокационной станции "Имбирь" и пускозарядной установке зенитно-ракетного комплекса С-300В в районе Мариуполя в ночь на 1 марта.

Украинские дроны уничтожили «Имбирь» и С-300В

По обнародованной информации, речь идет о трехкоординатной самоходной радиолокационной станции "Имбирь", которая входит в состав комплекса С-300В и предназначена для обнаружения крылатых ракет и аэродинамических целей на расстоянии до 175 км. В сообщении отмечается, что это редкий и дорогостоящий элемент системы противовоздушной обороны.

Также была поражена пуско-заряжающая самоходная установка 9А84 комплекса С-300В. Этот компонент обеспечивает подготовку и запуск ракет в составе системы ПВО.

Операцию провели пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем с применением ударных средств "FP-2" украинского производства с боевой частью 100 кг. В сообщении также упоминается взаимодействие с Координационным центром глубинного поражения ССС.

Официального подтверждения со стороны российской стороны по поводу потерь ПВО пока нет.

