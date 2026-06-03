Мадяр приголомшив різкою заявою про втрату Україною своїх територій: деталі

Україна залишається жертвою російського вторгнення та має повне право на збереження своєї територіальної цілісності. Водночас бойові дії мають бути припинені, а Київ потребує дієвих міжнародних гарантій безпеки. Таку позицію озвучив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Політик наголосив, що ситуація в Україні залишається надзвичайно складною.

"Наразі в Україні на карту поставлено справді все. Багато людей гине, і цілком можливо, що ця країна втратить частину своєї території. Тому Україна потребує реальних міжнародних гарантій, які можна буде забезпечити", — заявив він.

Мадяр окремо згадав Будапештський меморандум 1994 року, підкресливши, що його положення фактично не були виконані. На його думку, майбутні гарантії безпеки мають бути більш надійними та підкріпленими реальними механізмами виконання, а не лише політичними деклараціями.

Він також зазначив, що Угорщина не може відігравати провідну роль у врегулюванні конфлікту, оскільки це компетенція великих держав. Водночас Будапешт готовий надавати гуманітарну та дипломатичну підтримку, а також розглядати можливість виступати як нейтральний майданчик для переговорів між сторонами.

Окремо угорський прем’єр підкреслив, що Росія становить загрозу не лише Україні, а й усій Європі, що потребує узгодженої реакції міжнародної спільноти.

Нагадаємо, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Мадяр заявив, що Угорщина не планує постачати Україні зброю чи військову техніку. Водночас він наголосив, що Україна є жертвою неспровокованої агресії, а головним завданням залишається досягнення припинення вогню та довготривалого миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що українцям варто розуміти, що Росія перейшла до нової фази повітряного терору, який спрямований на залякування мирного населення та руйнування інфраструктури, заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.