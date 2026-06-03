Мадяр ошеломил резким заявлением о потере Украиной своих территорий: детали

Украина остается жертвой российского вторжения и имеет полное право на сохранение своей территориальной целостности. В то же время, боевые действия должны быть прекращены, а Киев нуждается в действенных международных гарантиях безопасности. Такую позицию озвучил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Петер Мадяр. Фото: из открытых источников

Политик подчеркнул, что ситуация в Украине остается очень сложной.

"В настоящее время в Украине на карту поставлено действительно все. Многие люди погибают, и вполне возможно, что эта страна потеряет часть своей территории. Поэтому Украина нуждается в реальных международных гарантиях, которые можно будет обеспечить", — заявил он.

Мадяр отдельно упомянул Будапештский меморандум 1994 года, подчеркнув, что его положения фактически не были выполнены. По его мнению, будущие гарантии безопасности должны быть более надежными и подкрепленными реальными механизмами исполнения, а не политическими декларациями.

Он также отметил, что Венгрия не может играть ведущую роль в разрешении конфликта, поскольку это компетенция великих государств. В то же время, Будапешт готов оказывать гуманитарную и дипломатическую поддержку, а также рассматривать возможность выступать как нейтральная площадка для переговоров между сторонами.

Отдельно венгерский премьер подчеркнул, что Россия представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе, что требует согласованной реакции международного сообщества.

Напомним, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Мадяром заявил, что Венгрия не планирует поставлять Украине оружие или военную технику. В то же время он подчеркнул, что Украина является жертвой неспровоцированной агрессии, а главной задачей остается достижение прекращения огня и долгосрочного мира.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинцам следует понимать, что Россия перешла к новой фазе воздушного террора, который направлен на устрашение мирного населения и разрушение инфраструктуры, заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.