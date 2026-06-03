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Терор Путіна виходить на новий рівень: українців попередили про небувалу загрозу вже скоро

Оскільки на фронті росіяни не можуть нам нічого протиставити, то, ймовірно, ще активніше обстрілюватимуть цивільні міста та мирне населення

3 червня 2026, 00:40
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Клименко Елена

Українцям варто розуміти, що Росія перейшла до нової фази повітряного терору, який спрямований на залякування мирного населення та руйнування інфраструктури, заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Терор Путіна виходить на новий рівень: українців попередили про небувалу загрозу вже скоро

Фото: з відкритих джерел

За його словами, противник не здатний реалізувати свої плани на фронті, тому відчуваючи поразку на передовій, окупанти збільшують удари по цивільних об’єктах та населених пунктах.

Яскравим прикладом цього став ракетний обстріл 2 червня, коли Росія завдала удару по Києву, Дніпру та ще кількох містах. Було зафіксовано влучання в житлові квартали, палаючі будинки та пошкодження інфраструктури, включно з приватною клінікою. Внаслідок атаки є загиблі та десятки поранених, а вулиці столиці опинилися під густим димом, частково перекривши рух транспорту. Такий удар підтверджує наміри ворога діяти систематично та масштабно, прагнучи максимально посіяти хаос серед цивільного населення.

Жорін наголосив, що найближчими днями та місяцями рівень обстрілів може зростати. Він закликав громадян готуватися заздалегідь — це стосується не лише готовності реагувати на повітряні тривоги та наявності необхідних запасів, а й проходження курсів базової військової підготовки. Особливу увагу варто приділити тактичній медицині, щоб у разі травм або надзвичайних ситуацій можна було надати першу допомогу собі та рідним.

Портал "Коментарі" вже писав, що Угорщина більше не демонструє рішучості блокувати євроінтеграційний шлях України, повідомляє видання Politico з посиланням на кількох дипломатів, знайомих із ситуацією. Це відкриває нові перспективи для Києва у процесі підготовки до вступу до Європейського Союзу. За даними джерел, посли країн ЄС планують до кінця цього тижня узгодити спільну позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови, що є важливим кроком на шляху до повноцінного членства.



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Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/6062
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