Террор Путина выходит на новый уровень: украинцев предупредили о небывалой угрозе уже скоро

Украинцам следует понимать, что Россия перешла к новой фазе воздушного террора, который направлен на устрашение мирного населения и разрушение инфраструктуры, заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

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По его словам, противник не способен реализовать свои планы на фронте, поэтому ощущая поражение на передовой, оккупанты увеличивают удары по гражданским объектам и населенным пунктам.

Ярким примером этого стал ракетный обстрел 2 июня, когда Россия нанесла удар по Киеву, Днепру и еще в нескольких городах. Были зафиксированы попадания в жилые кварталы, горящие дома и повреждения инфраструктуры, включая частную клинику. В результате атаки погибли и десятки раненых, а улицы столицы оказались под густым дымом, частично перекрыв движение транспорта. Такой удар подтверждает намерения врага действовать систематически и масштабно, стремясь максимально посеять хаос среди гражданского населения.

Жорин подчеркнул, что в ближайшие дни и месяцы уровень обстрелов может расти. Он призвал граждан готовиться заранее – это касается не только готовности реагировать на воздушные тревоги и наличия необходимых запасов, но и прохождения курсов базовой военной подготовки. Особое внимание следует уделить тактической медицине, чтобы в случае травм или чрезвычайных ситуаций можно оказать первую помощь себе и родным.

Портал "Комментарии" уже писал, что Венгрия больше не демонстрирует решимости блокировать евроинтеграционный путь Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на нескольких дипломатов, знакомых с ситуацией. Это открывает новые перспективы для Киева в процессе подготовки к вступлению в Европейский Союз. По данным источников, послы стран ЕС планируют до конца этой недели согласовать общую позицию по открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы, что является важным шагом на пути к полноценному членству.