Мадяр попередив про план Кремля: скільки людей РФ кине на фронт, щоб узяти Донбас

Росія може найближчими місяцями різко збільшити чисельність своїх військ на фронті. Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр" заявив The Telegraph, що Кремль здатний направити в Україну близько 300 тисяч нових військовослужбовців.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За словами Бровді, російське командування може піти на такий крок у спробі переламати ситуацію на фронті і захопити частину Донбасу, що залишилася. При цьому командувач вважає, що нова мобілізація в РФ може пройти в прискореному режимі без повноцінної підготовки призовного ресурсу.

Бровді стверджує, що російські втрати останнім часом суттєво збільшуються. За даними його підрозділу, із серпня їхній рівень зріс приблизно на 25%. На цьому фоні, вважає командувач, Володимир Путін може використати мобілізацію як спосіб компенсувати втрати та продовжити наступальні дії.

"Близько 300 000 одиниць живої сили" Росія, за прогнозом Бровді, здатна мобілізувати, озброїти та відправити на фронт до кінця 2026 року. Найбільш інтенсивне збільшення чисельності російських підрозділів він очікує вже у жовтні, листопаді та грудні.

Командувач СБС також вважає, що значна частина нових військовослужбовців може виявитися недостатньо підготовленою. За його оцінкою, Кремль робитиме ставку насамперед на кількість людей, здатних замінити втрати та підтримувати тиск на українські позиції.

При цьому Бровді наголошує, що збільшення російського угруповання не означає для України легкого сценарію. Навпаки, більше особового складу створює додаткове навантаження на українську оборону.

За словами військового, ознаки збільшення чисельності російських підрозділів вже стали помітними у вересні. Якщо прогноз про масштабну мобілізацію підтвердиться, українській армії доведеться одночасно протистояти зростанню російської живої сили та зберігати власні ресурси.

Заявлена цифра у 300 тисяч є прогнозом Бровді. Фактичні масштаби можливої мобілізації залежатимуть від рішень російського керівництва та можливостей РФ щодо комплектування, підготовки та забезпечення нових підрозділів.

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