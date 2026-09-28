Мадяр предупредил о плане Кремля: сколько человек РФ бросит на фронт, чтобы взять Донбасс

Россия может в ближайшие месяцы резко увеличить численность своих войск на фронте. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" заявил The Telegraph, что Кремль способен направить в Украину около 300 тысяч новых военнослужащих.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По словам Бровди, российское командование может пойти на такой шаг в попытке переломить ситуацию на фронте и захватить оставшуюся часть Донбасса. При этом командующий считает, что новая мобилизация в РФ может пройти в ускоренном режиме и без полноценной подготовки призывного ресурса.

Бровди утверждает, что российские потери в последнее время существенно увеличиваются. По данным его подразделения, с августа их уровень вырос примерно на 25%. На этом фоне, считает командующий, Владимир Путин может использовать мобилизацию как способ компенсировать потери и продолжить наступательные действия.

"Около 300 000 единиц живой силы" Россия, по прогнозу Бровди, способна мобилизовать, вооружить и отправить на фронт до конца 2026 года. Наиболее интенсивное увеличение численности российских подразделений он ожидает уже в октябре, ноябре и декабре.

Командующий СБС также считает, что значительная часть новых военнослужащих может оказаться недостаточно подготовленной. По его оценке, Кремль будет делать ставку прежде всего на количество людей, способных заменить потери и поддерживать давление на украинские позиции.

При этом Бровди подчеркивает, что увеличение российской группировки не означает для Украины легкого сценария. Напротив, большее количество личного состава создает дополнительную нагрузку на украинскую оборону.

По словам военного, признаки увеличения численности российских подразделений уже стали заметны в сентябре. Если прогноз о масштабной мобилизации подтвердится, украинской армии придется одновременно противостоять росту российской живой силы и сохранять собственные ресурсы.

Заявленная цифра в 300 тысяч является прогнозом Бровди. Фактические масштабы возможной мобилизации будут зависеть от решений российского руководства и возможностей РФ по комплектованию, подготовке и обеспечению новых подразделений.

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