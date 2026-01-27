Людина, що вперше збила «Кинджал»: історія офіцера, який переписав правила війни

Український військовий В’ячеслав Агеєв увійшов в історію як перша людина у світі, якій вдалося перехопити та знищити російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Його шлях до цього результату став уособленням трансформації української протиповітряної оборони — від радянських систем до найсучасніших західних технологій.

Вперше збито «Кинджал» в Україні

Історію Героя України оприлюднило Командування Повітряних Сил Збройних сил України, наголосивши, що кар’єра Агеєва починалася без жодного уявлення про те, що таке зенітно-ракетні війська. Ще абітурієнтом він не розумів військових абревіатур, але згодом пройшов повноцінний шлях бойового офіцера.

У перші роки служби Агеєв працював із радянським зенітно-ракетним комплексом С-300, на якому успішно знищив значну кількість повітряних цілей. Після початку повномасштабної війни він став одним із ключових офіцерів, які опанували західні системи ППО, зокрема американський комплекс Patriot, що й дозволило Україні вперше у світі збивати ракети класу "Кинджал".

Сьогодні В’ячеслав Агеєв є командиром одного з найефективніших підрозділів протиповітряної оборони України. Його бойовий досвід і результати стали символом того, як українська армія змогла в рекордні строки перейти від застарілих радянських рішень до передових технологій НАТО та змінити уявлення світу про можливості сучасної ППО.

У Повітряних силах наголошують, що історія Агеєва — це не лише про особисту майстерність, а й про здатність українських військових швидко вчитися, адаптуватися та зламувати міфи про "невразливість" російської зброї.

