Головна Новини Суспільство Війна з Росією Людина, що вперше збила «Кинджал»: історія офіцера, який переписав правила війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Людина, що вперше збила «Кинджал»: історія офіцера, який переписав правила війни

Український офіцер В’ячеслав Агеєв став першим у світі зенітником, якому вдалося знищити російський «Кинджал», увійшовши в історію сучасної війни

27 січня 2026, 20:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український військовий В’ячеслав Агеєв увійшов в історію як перша людина у світі, якій вдалося перехопити та знищити російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Його шлях до цього результату став уособленням трансформації української протиповітряної оборони — від радянських систем до найсучасніших західних технологій.

Людина, що вперше збила «Кинджал»: історія офіцера, який переписав правила війни

Вперше збито «Кинджал» в Україні

Історію Героя України оприлюднило Командування Повітряних Сил Збройних сил України, наголосивши, що кар’єра Агеєва починалася без жодного уявлення про те, що таке зенітно-ракетні війська. Ще абітурієнтом він не розумів військових абревіатур, але згодом пройшов повноцінний шлях бойового офіцера.

У перші роки служби Агеєв працював із радянським зенітно-ракетним комплексом С-300, на якому успішно знищив значну кількість повітряних цілей. Після початку повномасштабної війни він став одним із ключових офіцерів, які опанували західні системи ППО, зокрема американський комплекс Patriot, що й дозволило Україні вперше у світі збивати ракети класу "Кинджал".

Сьогодні В’ячеслав Агеєв є командиром одного з найефективніших підрозділів протиповітряної оборони України. Його бойовий досвід і результати стали символом того, як українська армія змогла в рекордні строки перейти від застарілих радянських рішень до передових технологій НАТО та змінити уявлення світу про можливості сучасної ППО.

У Повітряних силах наголошують, що історія Агеєва — це не лише про особисту майстерність, а й про здатність українських військових швидко вчитися, адаптуватися та зламувати міфи про "невразливість" російської зброї.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що мати військовослужбовця армії РФ Андрія Іванова, 2002 року народження, позивний "Висота", заявила про ймовірні масові злочини в російському підрозділі, до якого був прикомандирований її син. Йдеться про 186-й мотострілецький полк контролю території (в/ч 78985).



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ZypySUt6i/
