Человек, который впервые сбил «Кинжал»: история офицера, переписавшего правила войны
НОВОСТИ

Человек, который впервые сбил «Кинжал»: история офицера, переписавшего правила войны

Украинский офицер Вячеслав Агеев стал первым в мире зенитчиком, которому удалось уничтожить российский «Кинжал», войдя в историю современной войны

27 января 2026, 20:33
Автор:
Ткачова Марія

Украинский военный Вячеслав Агеев вошел в историю как первый человек в мире, которому удалось перехватить и уничтожить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Его путь к этому результату стал олицетворением трансформации украинской противовоздушной обороны – от советских систем до самых современных западных технологий.

Человек, который впервые сбил «Кинжал»: история офицера, переписавшего правила войны

Впервые сбили «Кинжал» в Украине

Историю Героя Украины обнародовало Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, отметив, что карьера Агеева начиналась без представления о том, что такое зенитно-ракетные войска. Еще абитуриентом он не понимал военных аббревиатур, но впоследствии прошел полноценный путь боевого офицера.

В первые годы службы Агеев работал с советским зенитно-ракетным комплексом С-300, где успешно уничтожил значительное количество воздушных целей. После начала полномасштабной войны он стал одним из ключевых офицеров, овладевших западными системами ПВО, в том числе американским комплексом Patriot, что и позволило Украине впервые в мире сбивать ракеты класса "Кинжал".

Сегодня Вячеслав Агеев является командиром одного из наиболее эффективных подразделений противовоздушной обороны Украины. Его боевой опыт и результаты стали символом того, как украинская армия смогла в рекордные сроки перейти от устаревших советских решений к передовым технологиям НАТО и изменить представление о возможностях современной ПВО.

В воздушных силах подчеркивают, что история Агеева — это не только о личном мастерстве, но и о способности украинских военных быстро учиться, адаптироваться и взламывать мифы о "неуязвимости" российского оружия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мать военнослужащего армии РФ Андрея Иванова, 2002 года рождения, позывной "Высота", заявила о вероятных массовых преступлениях в российском подразделении, к которому был прикомандирован ее сын. Речь идет о 186-м мотострелковом полке контроля территории (в/ч 78985).



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1ZypySUt6i/
