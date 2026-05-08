«Ляпас» замість символізму: Мадяр пояснив, чому атака на парад у Москві не є пріоритетом

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", прокоментував припущення щодо можливих атак на Москву під час урочистостей 9 травня. В інтерв'ю виданню The Guardian він зазначив, що хоча удар по російській столиці мав би гучний світовий резонанс, з військової точки зору існують значно раціональніші цілі.

За словами Бровді, зосередження зусиль на посилено охоронюваних об'єктах у центрі РФ не є виправданим, коли є можливість завдати болючих ударів по вразливих ділянках ворожої логістики та енергетики. Україна віддає перевагу ефективності, а не лише "картинці" в медіа.

"Навіщо витрачати дрони на "велику стіну". Удари по енергетичному сектору або військовим об'єктам на периферії – це найкращий варіант", — підкреслив командувач.

Він додав, що замість спроб пробити щільну протиповітряну оборону Москви, Сили оборони здатні завдати противнику дошкульного "ляпаса" в місцях, де захист окупантів є значно слабшим.

""Символічна" атака на красну площу потрапила б у заголовки по всьому світу, але Україна, найімовірніше, завдасть "ляпаса" там, де російська ППО слабша", — резюмував Роберт Бровді.

Зауважимо, портал "Коментарі" писав, що питання остаточного виведення з ладу Кримського мосту повертається до порядку денного. Військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман", наголосив, що зараз українські захисники мають значно більше інструментів для впливу на логістику російських загарбників.

За словами військового, під вогневим контролем ЗСУ перебуває не лише мостовий перехід через Керченську протоку, а й сухопутний коридор, який ворог намагається використовувати як альтернативу. Для ударів по цих об'єктах тепер можуть застосовуватися не лише дороговартісні ракети, а й бюджетні, проте дієві розробки.



