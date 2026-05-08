«Пощечина» вместо символизма: Мадяр объяснил, почему атака на парад в Москве не является приоритетом

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяр", прокомментировал предположение о возможных атаках на Москву во время торжеств 9 мая. В интервью изданию The Guardian он отметил, что хотя удар по российской столице имел бы громкий мировой резонанс, с военной точки зрения существуют более рациональные цели.

По словам Бровди, сосредоточение усилий на усиленно охраняемых объектах в центре РФ не оправдано, когда есть возможность нанести болезненные удары по уязвимым участкам враждебной логистики и энергетики. Украина предпочитает эффективность, а не только "картинку" в медиа.

"Зачем тратить дроны на "большую стену". Удары по энергетическому сектору или военным объектам на периферии – это самый лучший вариант", — подчеркнул командующий.

Он добавил, что вместо попыток пробить плотную противовоздушную оборону Москвы, Силы обороны способны нанести противнику чувствительную "пощечину" в местах, где защита окупантов значительно слабее.

"Символическая" атака на красную площадь попала бы в заголовки по всему миру, но Украина, вероятнее всего, нанесет "пощечину" там, где российская ПВО слабее", — резюмировал Роберт Бровди.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что вопрос окончательного выведения из строя Крымского моста возвращается в повестку дня. Военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", подчеркнул, что сейчас у украинских защитников значительно больше инструментов для влияния на логистику российских захватчиков.

По словам военного, под огневым контролем ВСУ находится не только мостовой переход через Керченский пролив, но и сухопутный коридор, который враг пытается использовать в качестве альтернативы. Для ударов по этим объектам теперь могут применяться не только дорогостоящие ракеты, но и бюджетные, но действенные разработки.



